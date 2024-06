Illa respon a Rull que no hi ha una majoria independentista al Parlament: "Puigdemont no té cap possibilitat"

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha respost al president del Parlament, Josep Rull, que les seves declaracions "no corresponen a la realitat" perquè a la cambra no hi ha una majoria independentista. Segons ha manifestat Rull en una entrevista al 3/24, la majoria "més operativa" per a una investidura és "similar" a la que va fer possible una Mesa independentista. En canvi, Illa ha defensat, en una entrevista a TV3, que "Puigdemont no té cap possibilitat". "Si és candidat tindrà 74 vots en contra i això no dona. No m'abstindré. Això és enredar el personal i ja n'hi ha prou", ha afegit. D'altra banda, ha dit que no té previst anar a Ginebra per reunir-se amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en el marc de les negociacions.

Segons Illa, el finançament és un "assumpte rellevant" en les converses amb ERC i els comuns però no l'únic. I ha assenyalat que també hi ha altres temes sobre la taula com el català, els serveis públics o com fer front als "discursos d'odi".

El líder dels socialistes catalans intentarà que el debat sobre el finançament sigui "serè" amb arguments i números. Segons ha dit, cal abordar un debat "inajornable" però fer-ho "sense tirar-nos els plats pel cap".

Pel que fa al model, ha insistit en desplegar l'Estatut que preveu un consorci "que podria recaptar tots els impostos". Però, per a Illa, s'ha de posar l'accent no tant en qui recapta els impostos sinó en qui i com es gestiona.

Illa ha recordat que el seu partit ha designat un equip negociador que té l'encàrrec d'assumir compromisos per tirar endavant des del Govern. I ha dit que també es comprometen a defensar els eventuals acords en altres instàncies on tenen "certa capacitat d'influència". I és que hi ha qüestions com el finançament que no depenen només de Catalunya.

Preguntat per si en el marc de les negociacions per a la investidura anirà fins a Ginebra per reunir-se amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha respost que no ho té previst i ha assenyalat que el seu partit ha designat un equip negociador que coordina la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret.

I en relació a les fórmules del futur Govern s'ha mostrat disposat a "explorar" totes les opcions, des d'un govern de coalició a un govern en minoria amb suports externs.