Unió de Pagesos reclama que no es banalitzin els atacas del llop als ramats de les explotacions extensives catalanes

Unió de Pagesos exigeix que no es banalitzin els atacs del llop als ramats de les explotacions catalanes, i que el Departament en matèria d’Agricultura "doni informació rigorosa als mitjans respecte a els animals morts directament o sacrificats per culpa dels atacs del llop". En les darreres setmanes hi ha hagut com a mínim 11 animals morts en els atacs d’Osona, a banda dels atacs a l’Empordà.

Actualment, segons el mateix departament, hi ha constància de la presència de 5 llops a Catalunya i tot i així, les darreres setmanes hi ha hagut diferents atacs a ramats d’almenys dues comarques catalanes, Osona i Alt Empordà. Això dona una aproximació de la gravetat del problema. El sindicat ja va manifestar l’11 de juny que es retirava dels grups de treball entre l’administració i diferents agents per a la coexistència i convivència forçada dels ramats amb fauna salvatge protegida, perquè no volia participar d'un debat estètic, sinó que calia encarar el problema amb la seriositat que es mereix.

No són només els danys directes, sinó els efectes indirectes que es produeixen al bestiar, com aborts, retards en l’inici de les noves gestacions i canvis obligats en el maneig del ramat, així com la càrrega que ha de suportar el ramader des del punt de vista anímic.

Zones pròximes a Catalunya amb àmplia presència del Llop, com Cantàbria, Astúries, Galícia i Castella i Lleó han tingut més de 12.000 atacs durant el 2023. Si volem continuar tenint ramaderia extensiva a Catalunya, hem d’evitar repetir els mateixos errors.