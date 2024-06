Catalunya és la comunitat autònoma que exerceix més competències

Fa dies que la negociació per conformar el Govern de la Generalitat pivota entorn del finançament de Catalunya. I, pel mig, s’ha colat una qüestió essencial, el repartiment de competències a Espanya i el cost que han d’assumir les comunitats. Les matèries assumides per les diferents autonomies són bastant desiguals, amb Catalunya al capdavant com la que més competències transferides té. No obstant, també rep una quantitat de diners més gran per aquest fet en el sistema de finançament.

El primer és tenir clar que la Constitució estableix en l’article 149 les competències exclusives de l’Estat central. Entre aquestes hi ha Defensa, l’Administració de Justícia, la legislació laboral i la legislació bàsica i el règim econòmic de la Seguretat Social. ¿Quines són llavors les competències autonòmiques? Doncs totes aquelles que estan recollides de manera concreta a l’article 148 de la Carta Magna, i també les matèries que no s’esmentin entre les pròpies de l’Estat.

Això no vol dir que les comunitats tinguin totes aquestes competències, sinó que han de ser transferides per part del Govern central o assumides a través dels diferents estatuts d’autonomia. No obstant, tenir reconeguda una competència en un estatut d’autonomia no vol dir que la comunitat tingui un control efectiu sobre aquesta matèria.

Dècades de traspassos

Des de l’inici de la democràcia, el Consell de Ministres ha anat aprovant més de 2.000 reials decrets per transferir competències a les comunitats. Catalunya és al capdavant, havent rebut 192 traspassos, cosa que suposa a prop del 10%. La segueixen Andalusia (157) i Galícia (152). El gruix de les comunitats és al voltant dels 110 traspassos i per sota només se situen quatre comunitats: Extremadura (99), Madrid (96), Castella-la Manxa (93), La Rioja (76) i Navarra (62). Totes les comunitats tenen transferides grans competències com sanitat, educació, el foment de l’ocupació i la gestió del turisme.

Cada comunitat rep uns diners extres per cobrir les competències desiguals que assumeix. Les últimes dades definitives del Ministeri d’Hisenda mostren que Catalunya rep per la gestió d’aquestes matèries 2.783 milions d’euros, seguida molt de lluny per Madrid (1.225 milions) i Andalusia (964 milions). La resta de comunitats està per sota dels 400 milions.