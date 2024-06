L'exconseller Giró recela del finançament singular: "No pot ser una aixecada singular de camisa"

El diputat de Junts i exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha mostrat el seu dubtes amb la proposta de finançament singular del Govern. "El que no pot ser és una aixecada singular de camisa. I hi anem de camí. Encara no sabem ben bé què vol dir", ha assenyalat Giró en una entrevista a 'El Nacional'. "Si el que es pretén amb el finançament singular és fer un retoc cosmètic, Catalunya ja no està per retocs cosmètics, m'entén? Catalunya està en una situació d'emergència i necessitem un canvi substancial", ha continuat l'exconseller d'Economia, que aposta clarament per un concert econòmic com el del País Basc i Navarra. "És l'única solució, Catalunya mereix i necessita el concert. Ja no pot més", ha avisat Giró.

"En 20 anys, hem crescut un 25% en població, però som un 16% més pobres. Aquesta és una situació que no pot continuar", ha insistit el diputat de Junts, que ha tornat a posar sobre la taula la xifra de 22.000 MEUR de dèficit fiscal català anual. "És poc menys del que Alemanya, la gran locomotora d'Europa, aporta a la Unió Europea: 23.000 milions cada any. Alemanya, el país més ric d'Europa!", ha exclamat Giró. "L'infrafinançament de Catalunya és injust, deslleial per part de l'Estat, sistemàtic i endèmic", ha enumerat l'exconseller d'Economia, que ha tornat a recelar sobre el finançament singular per a Catalunya. "No sé que vol dir i probablement no és la denominació més encertada", ha etzibat Giró, que ha recordat que la popular Alícia Sánchez-Camacho ja proposava un 'finançament singular' el 2013.

"Si ella ho proposava....home, ja ens podem imaginar que el finançament singular, un canvi massa substancial, massa transcendental, no deu ser", ha ironitzat el diputat de Junts, que ha apostat per anar "de cara a barraca" i exigir el concert econòmic en les negociacions amb el govern de Sánchez. "Un cop que l'amnistia està ja publicada al BOE, ja està en marxa, l'única cosa, la més prioritària i la més necessària per al benestar i la prosperitat de Catalunya és el concert econòmic", ha insistit Giró. "Jo hi confio. Els 14 diputats catalans són imprescindibles. I el senyor Sánchez els necessita per continuar a la Moncloa. Jo dubto molt que estigui pensant a convocar eleccions", ha reflexionat en veu alta el diputat de Junts.

Giró, contrari a l'OPA al Sabadell: "Perdem oferta i autonomia financera"

Finalment, Giró s'ha mostrat contrari a l'OPA del BBVA al Banc Sabadell ja que Catalunya perdria "oferta bancària i autonomia financera". "No seria bo ni per al sistema ni tampoc, sobretot, per al client, per a l'usuari. I, especialment, per als 650.000 autònoms i petits empresaris catalans", ha aviat l'extitular d'Economia i Hisenda. "Aquesta tendència al monopoli és la que hem d'evitar. Respectant la llibertat de llançar l'OPA que té tothom, crec que no hi ha cap element que sigui favorable perquè aquesta operació tiri endavant", ha conclòs Giró.