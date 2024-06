Balanç de la revetlla a Catalunya: 55 detinguts, un ofegat a Sitges, dos morts a Girona i un a Barcelona

El Govern ha informat del balanç de la celebració de la revetlla a Catalunya amb 55 detinguts, un ofegat a Sitges, dos morts a Girona durant un tiroteig -es busquen els autors- i un home que també ha mort apunyalat a la Barceloneta i que ja compta amb un detingut com a presumpte autor. Així mateix, el telèfon 112 ha rebut 7.406 trucades per 4.566 incidents, un 1,1% més que el 2023.

Les comarques que han concentrat més avisos han estat Barcelonès (3.055), Vallès Occidental (639), Maresme (547) i Baix Llobregat (526). Pel que fa als Bombers, hi ha hagut 833 serveis entre les 20 h i les 8 d'aquest matí. La majoria han estat incendis urbans (505) i de vegetació, 187. Destaca també que no hi ha hagut cap accident mortal a les carreteres.