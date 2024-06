Unes 70.000 persones celebren la revetlla a les platges de Barcelona, on es recullen 57 tones de brossa

Unes 70.000 persones han celebrat la revetlla de Sant Joan a les platges de Barcelona, prop de 10.000 menys que l’any passat, a causa segurament del fet que aquest any ha sigut cap de setmana de tres dies i que la temperatura ha estat més baixa de l’habitual. A banda d’un apunyalament mortal a la Barceloneta, la nit i matinada han transcorregut sense més incidents remarcables. Els Bombers de la ciutat han fet 78 serveis a tota la ciutat, cap d’ells d’importància, per sufocar petits incendis causats per la pirotècnia, com per exemple en contenidors. Els serveis de neteja han recollit unes 57 tones de brossa a les platges, 27 de les quals eren d’envasos, 26 de rebuig i 4 de vidre. Els serveis de socorrisme han fet 30 serveis, cap d’ells greu.

El tinent d’alcaldia de Seguretat de la ciutat, Albert Batlle, ha fet un balanç positiu de la revetlla, amb l’excepció del crim de la Barceloneta, i ha agraït la tasca dels 350 treballadors dels serveis municipals de neteja, dels 185 guàrdies urbans i altres efectius.

Poc després de les nou del matí les platges ja estaven netes i disponibles per als banyistes o practicants d’altres esports, després que els Mossos d’Esquadra hagin desallotjat les platges de la Barceloneta i la Guàrdia Urbana hagi fet el mateix amb les de Sant Martí.