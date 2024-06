Aragonès insisteix en la "necessitat" d'un "concert català": "No podem acceptar gat per llebre"

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha defensat que Catalunya "necessita la clau i la caixa" en matèria de finançament i que això passa per "avançar cap a un concert català". Així ho ha assegurat aquest dimarts durant la seva intervenció al lliurament dels premis anuals de Pimec. "Que Catalunya recapti i liquidi tots els impostos i acordi una aportació a la solidaritat. És viable, és possible, és just, és solidari i és imprescindible per a la societat catalana", ha sostingut el dirigent republicà dirigint-se als petits i mitjans empresaris. També el president de la patronal, Antoni Cañete, s'ha sumat a la defensa d'un nou sistema de finançament "just", que sigui "tractor i no extractor" per a l'economia catalana.

Al sopar organitzat per Pimec hi ha assistit el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès; el president del Parlament, Josep Rull; el ministre d'Indústria, Jordi Hereu; l'alcalde de Barcelona; el cap de l'oposició, Salvador Illa, i els expresidents Jordi Pujol i José Montilla, entre altres autoritats. També hi havia d'assistir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que finalment ha excusat la seva absència per motius personals d'última hora.

Durant la seva intervenció a la cerimònia, Pere Aragonès ha advertit que "no podem acceptar que ens fem trampes" i ha afegit que "Catalunya ha de resoldre com posar fi a l'espoli fiscal de 22.000 milions d'euros l'any i acabar amb els incompliments sistemàtics de les inversions". Ha considerat "absolutament insostenible" que Catalunya aporti el 19% dels recursos i "rebi només el 13%".

"Necessitem posar fi a l'espoli fiscal, necessitem la clau i la caixa, necessitem sobirania per avançar cap a un concert català", ha insistit el president de la Generalitat en funcions. Dirigint-se als petits i mitjans empresaris, ha sostingut que aquests recursos han de servir "per posar els serveis públics al dia" i també per "acompanyar" el teixit empresarial. "Tenim el risc de tocar sostres i estancar-nos", ha alertat.

Cañete també demana un "finançament just"

En la seva intervenció de benvinguda, el president de Pimec, Antoni Cañete s'ha referit a la situació política catalana. En primer lloc, ha defensat que Catalunya necessitat "un finançament just". "Ens cal un model de finançament tractor i no extractor; no podem passar de ser el tercer aportador als catorzens", ha assegurat Cañete, que ha recordat com la Constitució alemanya reconeix el principi d'ordinalitat. "L’statu quo actual està encallant el motor de l’economia catalana i, per tant, d’Espanya, i això ens perjudica enormement", ha conclòs al respecte.

Cañete també ha defensat que "és l'hora del consensos", que "les minories no poden condicionar l'interès general", i que "calen governs forts, que governin amb valentia".

Hereu reivindica el pacte de la UE

En substitució del president espanyol, Pedro Sánchez, hi ha intervingut el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que ha reivindicat l'acord assolit aquest dimarts entre populars, socialdemòcrates i liberals per mantenir Ursula von der Leyen a la Comissió i posar Antonio Costa al Consell Europeu. "Europa acaba d'escollir que continuarem construint el projecte europeu com un espai de llibertat, de progrés i de justícia social", ha assegurat.

"Aquesta Europa, on Pimec està impulsant, és l'Europa que ha escollit no fer cas dels extrems que van en contra de l'europeisme i ha escollit agrupar les grans famílies que han apostat per més i millor Europa", ha insistit Hereu, que ha cridat els petits i mitjans empresaris a "convertir Catalunya en el gran motor d'Espanya" dins d'un projecte europeu "de llibertat, progrés i justícia social".

ADETCA, Suela-Ràpid, Picart i Rocroi, entre els premiats

La 37a edició del Premis Pimec han coincidit amb el 50è aniversari de la patronal de la petita, mitjana i microempresa, nascuda el 1974 quan un grup d'empresaris del Baix Llobregat va crear SEFES en resposta als primers moviments sindicals. L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) s'ha endut el Premi a l'activisme empresarial pels seus més de trenta anys de trajectòria en defensa del sector teatral; mentre que l'empresa Suela-Ràpid, que suma tres generacions de mestres sabaters a Mollerussa (Pla d'Urgell), s'ha emportat el Premi al Comerç. L'empresa Stands Reutilizables –dedicada als estands reutilitzables per a fires- ha aconseguit el Premi CaixaBank- Fundació Pimec a la Segona Oportunitat.

En paral·lel, l'empresa vallesana Picart –inicialment dedicada a l'elaboració i venda de pinsos per a animals de granja i ara especialitzada en alimentació per a mascotes- ha estat reconeguda amb el Premi Diplocat a la Projecció Empresarial Catalana. L'empresa familiar barcelonina Pidiscat, centrada en la venda de material científic per al sector educatiu, ha estat distingida amb el Premi a la Qualitat Lingüística al Món Empresarial. I l'empresa Prisma –dedicada a la distribució de productes d'higiene i neteja- s'ha endut a casa el Premi Valors al Desenvolupament Sostenible.

Finalment, els Premis a les Pimes més Competitives han estat per a Domma, empresa barcelonina del sector de la salut digital (categoria microempresa); Dishelec 65 SL, empresa barcelonina dedicada a la comercialització de maquinària i equips per a la indústria (categoria petita empresa); i Rocroi, empresa nascuda a Vilanova i la Geltrú centrada en els esports d'aventura (categoria mitjana empresa).