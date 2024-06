Els usuaris de l’R4 i l'R8 afronten amb resignació els nous talls per les obres del Corredor: “És el pa de cada dia”

Adif ha posat en marxa aquesta setmana les obres a les línies R4 i R8 de Rodalies per adequar la via a l’ample internacional, el que obligarà a tallar el servei entre Castellbisbal i Molins de Rei fins a l’11 de setembre. En el primer dia feiner, els usuaris s’han mostrat resignats davant una situació que ja els és habitual.

“Ara que s’havia normalitzat la situació després del robatori de coure ens tallen el servei per obres”, ha lamentat el Francisco des de l’estació de Castellbisbal. Tot i que molts viatgers no tenien constància dels nous talls, un equip d’informadors els han dirigit als autobusos que Renfe ha habilitat per cobrir el servei. En general, els usuaris han valorat positivament l’agilitat del servei alternatiu de busos.