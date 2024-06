Catalunya s'aboca a un pacte en dos mesos que eviti una repetició electoral

El compte enrere cap a una repetició electoral està activat i Catalunya s’aboca a un pacte ‘in extremis’ en ple estiu per tractar d’evitar-ho. El Parlament va certificar ahir que la legislatura trigarà a arrencar perquè ara com ara no hi ha un candidat disposat a optar a la investidura, i el president de la Cambra, Josep Rull, va signar un acte equivalent a un intent fallit per posar en marxa el rellotge. Si abans del 26 d’agost no hi ha president, els catalans tornaran a ser citats a les urnes de manera automàtica el 13 d’octubre.

L’hemicicle va exhibir la marató de dos mesos que s’acosta: Salvador Illa (PSC), guanyador de les eleccions, parteix amb més opcions -té una majoria absoluta al seu abast si pacta amb ERC i els Comuns- que el segon a la ‘pole’, Carles Puigdemont (Junts), que encoratja el seu retorn i exigeix una abstenció socialista que ja li han negat per activa i per passiva. El líder del PSC, sabent que aquesta serà una dura carrera de fons, va prometre més treball «sense presses però sense pauses» i cremar-se les pestanyes per aconseguir lligar els suports per a ser president. El seu cimbell, va anticipar, serà posar damunt de la taula una oferta progressista «ambiciosa» que els republicans no puguin rebutjar.

«És l’única aritmètica viable. Així són les coses, agradin més o agradin menys», va subratllar Illa per remarcar que Puigdemont no té cap opció de convertir-se en president per més que Junts insisteixi a mantenir viva aquesta possibilitat. La clau està en com es concreta el finançament «singular» per a Catalunya, una concessió que requereix del concurs del Govern del PSOE, però que estarà a l’espera que la militància republicana, immersa en una crisi interna per les garrotades electorals i amb una presidència del partit vacant després de la dimissió d’Oriol Junqueras, l’avali.

ERC estreny les rosques

El president parlamentari dels republicans, Josep Maria Jové, un dels negociadors, ja ha verbalitzat que la factura del seu ‘sí’ a la investidura serà alta. «No donin per descomptats els vots d’ERC en les seves suposades majories, ni per ser independentistes ni per ser d’esquerres», va alertar, i va tornar a posar sobre la taula les condicions per a un acord: el dret a l’autodeterminació, el finançament, l’estat del benestar i el reforç del català.

Jové va carregar tant contra Illa com contra Puigdemont per «no prendre’s de debò el país» al no presentar-se a aquest primer intent, i va criticar que els hagi faltat la «valentia i el coratge» que sí que va tenir el president en funcions Pere Aragonès, que el 2021 sí que es va presentar malgrat saber que en el primer intent no sortiria triat. «Fugen de la seva responsabilitat i ens fa mal perquè vostès han posat en dubte la nostra responsabilitat a l’hora de liderar el país», va rematar.

Sabent que els seus 20 parlamentaris són indispensables per a Illa, va tractar de sacsejar el paper protagonista dels republicans, cortejats per tots, defensant que hi ha una suma amb més suports: la del PSC i Junts, atribuint-los així la responsabilitat d’un possible retorn a les urnes a l’octubre. La «sociovergència» en la qual molt especialment va furgar la CUP, que va lamentar que comparteixin «el mateix programa». «És impossible donar-vos suport, no facilitarem el retorn de la sociovergència», va assegurar la diputada Laia Estrada.

Junts dona ales a Puigdemont

En el torn de Junts, Albert Batet, va defensar que Puigdemont pot ser investit encara que no hagi guanyat les eleccions, com ho va ser Pedro Sánchez o Jaume Collboni. No obstant això, tots dos dirigents van aconseguir recaptar una majoria absoluta sense possibilitat que hi hagués una alternativa i mai el primer en l’escrutini va donar els seus vots al segon. Batet va tornar a pressionar al PSC perquè faciliti la reelecció del seu candidat, suggerint que l’acord entre el PSOE i Junts a Brussel·les pot quedar en escac; això és, deixar de fer costat al president del Govern. «Serietat, humilitat i discreció», es va receptar per a les negociacions.

Els Comuns van ser els més severs a l’hora de tractar de desmuntar que la investidura de Puigdemont sigui possible. «O hi ha un acord entre el PSC, ERC i els Comuns o una repetició electoral. Que no es disfressi la realitat, que no s’enganyi la ciutadania», va etzibar la presidenta del grup, Jéssica Albiach, que va aprofitar l’ocasió per recordar Illa i que és qui té la «màxima responsabilitat» i que, per tant, el que «més ha de moure’s». La seva exigència és que el nou Govern se centri en la construcció d’habitatge públic.

El líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, va defensar que el PSC «ha tornat a enganyar» perquè s’inclina per pactar amb ERC i va carregar amb duresa, però sempre amb el seu to irònic, contra els acords entre socialistes i independentistes al Parlament i al Congrés.