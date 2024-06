La fiscalia demana al TSJC amnistiar Salvadó, Jové i Garriga en la causa per l’1-O

La Fiscalia Superior de Catalunya ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que apliqui la llei d’amnistia a Josep Maria Jové, Lluís Salvadó i Natàlia Garriga, acusats pels preparatius de l’1-O. En un escrit de 15 pàgines, el tinent fiscal Pedro Ariche demana a l’alt tribunal català que amnistiï els tres exalts càrrecs d’Economia, detinguts el 20 de setembre el 2017.

Tots tres havien de ser jutjats a partir de l’octubre, en un judici de diverses setmanes on la fiscalia demanava 7 anys de presó per a Jové i 6 anys i 3 mesos per a Salvadó, per malversació agreujada, prevaricació i desobediència, mentre per a Garriga sol·licitava un any d’inhabilitació per desobediència greu.