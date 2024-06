Junts assegura que "Illa haurà de decidir si vol col·lapsar la investidura" de Puigdemont i repetir eleccions

Junts està "treballant" per aconseguir "una majoria més gran de suports" a favor de la investidura de Carles Puigdemont i així poder passar la pilota al PSC. "Haurà de ser Salvador Illa qui haurà de decidir si vol col·lapsar o no la investidura i anar a una repetició electoral", ha assegurat el vicepresident del partit Josep Rius aquest dijous, l'endemà que el Parlament posés en marxa el compte enrere de dos mesos fins al pròxim 26 d'agost. En una entrevista a SER Catalunya, el també portaveu de la formació ha explicat que ja estan mantenint converses "discretes" amb ERC i la CUP i ha "confiat" a acabar sumant els seus suports. "Podem arribar a sumar 55 o 59 escons", ha insistit Rius, que els ha contraposat als 48 de PSC i Comuns.

Per a tractar de sumar els suports dels republicans, Josep Rius ha defensat que "la millor proposta pel finançament, per l'autodeterminació i per la llengua" –que posa ERC com a condicions—"pot venir més per la investidura de Puigdemont que per la d'Illa". En aquest sentit, ha criticat que el candidat socialista "no ha aixecat mai la veu per la manca de recursos premeditada" de l'Estat a Catalunya.

El portaveu de Junts ha afirmat que ells "no busquen un escenari de repetició electoral". Però ha afegit que "si és l'opció del senyor Illa, també estem preparats".