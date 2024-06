PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP pacten una reforma del Reglament del Parlament per habilitar el vot telemàtic

El PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP han acordat fer una reforma del Reglament del Parlament per regular el vot telemàtic. Els cinc grups han registrat conjuntament la modificació del text per autoritzar que en situacions "excepcionals i degudament justificades" es pugui votar telemàticament. La reforma també amplia els supòsits de delegació de vot. A més, es vol modificar l'article que regula la conformació dels grups parlamentaris per assimilar-ho al sistema del Congrés dels Diputats. Amb el nou mecanisme els diputats podran canviar de grup els primers cinc dies de cada període de sessions. Aquest canvi permetria que algun grup parlamentari cedís diputats a la CUP per conformar grup propi i que, després, retornessin a la formació original.

Les cinc formacions han registrat conjuntament la modificació del Reglament aquest divendres al matí. Amb aquesta reforma s'habilita el vot telemàtic al Parlament sempre que sigui "en situacions excepcionals degudament justificades". Segons el nou article, si la Mesa considera justificat que hi ha circumstàncies que "impedeixen el desenvolupament de la funció parlamentària" podrà permetre que es voti a distància. El mateix passarà amb els diputats que tinguin compromisos de representació institucional a l'estranger i siguin en actes oficials que no els permetin assistir a un ple.

Aquesta reforma permetrà que els diputats que actualment són a l'exili -Carles Puigdemont, Lluís Puig i Ruben Wagensberg- puguin votar telemàticament. La qüestió ha estat envoltada de polèmica, ja que dies abans de la constitució del Parlament el Tribunal Constitucional va tombar el vot telemàtic de Puig la passada legislatura.

Al ple de la constitució de la cambra, en què es va votar la composició de la Mesa, els tres diputats van poder votar delegant el vot, però el PPC i Vox van anunciar un recurs d'empara al TC contra el vot de Puigdemont i Puig -Wagensberg es troba de baixa mèdica-. El tribunal, de moment, l'ha admès a tràmit però no l'ha suspès.

Canvis en el vot delegat

Aquest no serà l'únic canvi referent a sistemes de votació, però. La reforma del Reglament també amplia els supòsits per demanar la delegació de vot. Fins ara, només podia delegar el vot qui estigués hospitalitzat, amb una malaltia greu, una incapacitat perllongada o que estigués de permís per maternitat o paternitat. Ara també es permetrà delegar el vot si hi ha situacions "excepcionals degudament justificades", com en el vot telemàtic, que "impedeixin el desenvolupament de la funció parlamentària".

A més, fins ara no es regulava en quin sentit es comptabilitzaven els vots delegats. Ara s'afegeix un subapartat que explica que, si no s'especifica el contrari, el vot delegat serà exactament el mateix que el de qui l'emet. Si el delegant vol que el sentit del vot sigui diferent, ho haurà d'especificar prèviament a la Mesa.

Reforma del sistema d'adscripció a grups parlamentaris

El pacte també inclou una reforma del sistema d'adscripció a grups parlamentaris. Amb la modificació, els diputats podran canviar d'un grup parlamentari a un altre els cinc primers dies de cada període de sessions. Si s'aprova la reforma, es donarà deu dies extra de manera excepcional per poder fer canvis als grups.

Això el que permetrà és que algun grup parlamentari pugui cedir diputats a la CUP, que no en té suficients per formar un grup propi. Un cop la CUP es constituís com a grup parlamentari, els diputats cedits podrien tornar al seu grup d'origen. Fins ara, el Reglament no permetia que els diputats poguessin tornar a canviar de grup i se'ls obligava a mantenir-s'hi o a passar al Grup Mixt. Si s'acaba donant aquest acord entre els grups, la CUP marxarà del Grup Mixt, que actualment comparteix amb Aliança Catalana.

Declaracions institucionals

A la reforma registrada al Parlament els grups també volen modificar l'article referent a les declaracions institucionals, que ara caldrà que s'acordin per una majoria qualificada de dos terços de la Junta de Portaveus i pel president del Parlament. Al marge de les institucionals, les declaracions de la Junta de Portaveus seguiran necessitant només una majoria per ser aprovades, però no es llegiran ni en plens ni en comissions.