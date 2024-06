ERC es dona un mes per arribar a un preacord d'investidura: "No volem una negociació al límit"

ERC ja té en marxa negociacions tant amb el PSC com amb Junts per a una hipotètica investidura, però avisa que el termini per a tancar un eventual preacord finalitza a finals de juliol. Així ho ha assegurat aquest dissabte la secretària general del partit, Marta Rovira, en una intervenció telemàtica davant del Consell Nacional, on ha justificat que les seves bases han de tenir marge per debatre internament els termes d'un possible pacte. Rovira ha situat la negociació d'un concert econòmic com la "carpeta prioritària" i ha defensat que no requereix "temps" ni "treball tècnic", sinó "voluntat política". Si no hi ha aquest principi d'entesa, la dirigent republicana els ha instat a explorar altres possibles sumes al Parlament.

La mateixa setmana que el president del Parlament, Josep Rull, ha posat el compte enrere de dos mesos per a la investidura, Marta Rovira ha assegurat que no volen "portar la negociació al límit" del 26 d'agost, que no volen "arribar a l'últim moment per tenir un mal acord". En aquest sentit, ha deixat clar que volen tenir un "preacord" durant el mes de juliol. "Si hi ha voluntat política, un mes és suficient", ha insistit.

La intervenció telemàtica de la secretària general d'ERC ha començat la seva intervenció explicant que ja estan en marxa les negociacions tant amb Junts com amb ERC, malgrat que ha lamentat la "manca de propostes polítiques" dels seus interlocutors. "El PSC no ens acaba d'aclarir quin programa de govern té, i Junts tampoc ens aterra quin programa pot arribar a liderar Carles Puigdemont", ha lamentat.

Si no poden tenir un preacord al mes de juliol, que puguin debatre les seves bases i valorar "si és suficient", Marta Rovira ha instat els seus interlocutors a explorar altres sumes, com la del mateix PSC i Junts, "que tantes vegades s'han entès aquesta passada legislatura per obstaculitzar avenços socials". També ha recordat la majoria que va portar Jaume Collboni a l'alcaldia de Barcelona amb els vots del PP.

Prioritat: concert econòmic

Pel que fa a les seves propostes per a la negociació, Rovira ha assegurat que, després d'un procés de debat intern, han aconseguit "prou consens per presentar els objectius negociadors en nom d'ERC". I ha situat quatre carpetes "clares", amb un equip negociador al capdavant de cadascuna: la resolució del conflicte polític, l'impuls d'un nou sistema de finançament en forma de concert econòmic, el blindatge davant dels atacs a la llengua catalana i les polítiques socials, amb especial èmfasi en la crisi d'habitatge.

Els republicans, però, han situat el finançament com la carpeta "prioritària" davant la resta. "O avancem en aquesta carpeta, o no podrem avançar en la resta", ha advertit la dirigent republicana. "Fa 20 anys que s'està parlant d'un nou model de finançament; el que falta a l'altra banda és voluntat política", ha recordat Rovira. I ha insistit: "Aquesta voluntat es pot desbloquejar aquest mes de juliol, si tothom ho assumeix".

"No és un caprici d'ERC; ho necessita el país", ha sostingut la secretària general d'ERC, que ha afegit: "Si no aconseguim avançar en un finançament just i singular, vindran retallades. I el que vol ERC és evitar retallades que pagaran els de sempre".

La reunió del Consell Nacional d'aquest dissabte, amb caràcter extraordinari, també servirà per a "donar el tret de sortida" al Congrés Nacional que ERC celebrarà el pròxim 30 de novembre per a escollir una nova direcció.