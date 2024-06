Rull defensarà la inviolabilitat del Parlament en cas d’un intent de detenció de Puigdemont a la cambra

El president del Parlament, Josep Rull, ha assegurat en una entrevista al Diari Ara que defensarà la inviolabilitat de la cambra en cas d’un intent de detenció de Carles Puigdemont al Parlament. Segons ell, els diputats han de ser “intocables”. “Jo defensaria els drets dels diputats i el Parlament ha de ser inviolable. I a dins, el Parlament ha de ser el temple del respecte democràtic i de l’expressió democràtica del poble de Catalunya”, ha assenyalat. Sobre la proposta d’una llista conjunta amb ERC en cas de repetició electoral, ha dit que això depèn de la direcció del partit decidir-ho, però ha afegit que la seva experiència és que quan l’independentisme és capaç “d’articular instruments d’expressió molt majoritària” resulta “victoriós”.

Rull creu que Puigdemont ha de tornar “amb el màxim nivell de solemnitat possible”, perquè “ha mantingut a l’exili la dignitat de la institució de la presidència”. Després de remarcar que la presidència de la Generalitat l’escull i la destitueix el Parlament, ha subratllat que la destitució de Puigdemont la va plantejar un decret del govern espanyol. “Va ser il·legalment i il·legítimament destituït”, ha dit. També hi ha afegit els exconsellers Toni Comin i Lluís Puig, i també Marta Rovira. “Quan tornin com a persones lliures, aquest Parlament els ha d’obrir les portes”, ha destacat.

En aquest sentit, si Puigdemont tornés amb les mesures cautelars contra ell vigents, i en preguntar-li si ell evitaria que la policia entrés al Parlament, Rull ha afirmat que defensaria els drets dels diputats i la inviolabilitat de la cambra. “Els diputats han de ser intocables”, ha constatat.

Pel que fa a la investidura, ha remarcat que la majoria que “ara com ara” s’ha demostrat “més operativa” ha estat la independentista, perquè ha estat capaç de posar-se d’acord per a la Mesa del Parlament. “Per a la investidura s’ha de començar una negociació diferent”, ha afegit.

Ha reconegut que no es va sentir “còmode” amb la decisió de fer un acte equivalent per donar més temps als partits per negociar, però ha constatat que amb l’actual composició del Parlament, el termini que hi havia abans de 10 dies era excessivament breu. En preguntar-li si espera que hi hagi investidura abans del 26 d’agost ha dit que li agradaria creure-ho.

Rull ha opinat que “no seria desitjable” una repetició electoral, però tots els escenaris han d’estar oberts. “Aquests dos mesos s’han d’aprofitar. Necessitem un govern que sigui operatiu com més aviat millor i que prengui decisions”, ha assenyalat.

Llista conjunta

Sobre una possible llista conjunta en cas de repetició electoral, ha assegurat que ell no vol condicionar ningú, perquè per articular una candidatura conjunta “totes les formacions s’han de sentir extraordinàriament còmodes”. “La meva experiència és que quan som capaços d’articular instruments d’expressió molt majoritària l’independentisme és victoriós”, ha dit, però ha afegit que això correspon decidir-ho a la direcció formal del partit.

Segons Rull, ERC i Junts s’han de tornar a asseure i entendre’s. “Portem motxilles molt pesants i jo seria partidari de deixar-les de banda”, ha opinat. Al seu parer, “es pot fer amb els mateixos interlocutors”, però cal “relativitzar” les motxilles o que “no condicionin en termes de paràlisi”. En demanar-li si creu que cal una renovació de lideratges, ha dit que “sempre hi ha d’haver aquesta renovació”, però no creu que “el fet d’haver-hi estat els inhabiliti”.

Sobre les dietes dels diputats, Rull ha dit que una de les grans decisions que prendran serà la de canviar l’estructura de retribució dels diputats, amb un nou plantejament que permeti “adaptar la cambra a les exigències de la ciutadania”. Al seu parer, cal “fer que sigui molt més clar, més tangible des d’un punt de vista de desplaçaments, d’ajustar més quilòmetres efectius desplaçats”, però també tenir en compte altres elements, com els diputats que venen de fora que s’han de quedar a dormir a Barcelona.