Albiach veu factible un preacord abans de finals de juliol: "D'aquí quatre setmanes veurem si hi ha aigua o no"

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, coincideix amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en fixar el termini de finals de juliol per arribar a un preacord d'investidura encara que la data límit parlamentària sigui el 26 d'agost. En una entrevista a Ser Catalunya, Albiach ha afegit que d'aquí 4 setmanes es veurà "si hi ha aigua o no" i s'ha mostrat optimista. La líder dels comuns avisa però que la geometria variable "no és una bona idea". "No es pot investir Illa amb els vots dels comuns i ERC i després que els socialistes mirin cap a Junts per fer les principals polítiques del país", ha alertat. I ha assegurat que, per a la seva formació, formar part del Govern és "secundari" i dependrà del contingut dels acords.

Albiach ha assegurat que ara per ara no s'ha obert al seu partit el debat de si han d'entrar dins del Govern. "En funció de l'acord dels continguts i de l'abast decidirem si entrem o no al Govern de la Generalitat. La prioritat són els continguts i les polítiques, i l'entrada o no és secundària ara mateix", ha afegit.

Després que Rovira hagi avisat que a finals de juliol s'acaba el temps per arribar a un preacord amb ERC, Albiach comparteix que "no cal apurar els tempos" i que quatre setmanes "donen per molt". La líder dels comuns s'ha mostrat convençuda que és possible arribar a aquest preacord i veu bona predisposició per part de les parts.

Insisteix que l'única alternativa a una repetició electoral és un acord entre PSC, ERC i comuns. I avisa que ha de ser un govern "estable" i no una eventual presidència de Salvador Illa basada en la geometria variable.

Segons ha explicat, ara hi ha negociacions bilaterals del PSC amb els comuns i del PSC amb ERC. I, de manera informal, el partit d'Albiach també té converses amb els republicans, però defensen que primer toca que hi hagi negociacions bilaterals entre ERC i PSC. I és que, segons Albiach, els socialistes són els que han de fer "majors esforços" i "moure's" ja que van guanyar les eleccions del 12-M.

Pel que fa al sistema de finançament, Albiach ha demanat als territoris de l'Estat que no tinguin por d'un model singular per a Catalunya. "Demanem el que ens toca, no volem perjudicar cap altre territori de l'Estat", ha defensat. En aquest sentit, ha assenyalat que l'actual sistema és injust no només amb Catalunya sinó també amb Múrcia, País Valencià i Balears.