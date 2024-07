El Govern nega tenir "res a veure" amb els cartells contra Maragall i confia que ERC en castigui els responsables

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha negat que l'executiu català tingui "res a veure" amb els cartells amb el lema 'Fora l'Alzheimer de Barcelona' que van aparèixer durant la precampanya de les eleccions municipals del 2023 amb imatges de l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i del seu germà, l'exconseller Ernest Maragall. "Deplorem absolutament aquest tipus d'actes", ha dit Plaja aquest dimarts en roda de premsa, i ha insistit que el Govern no té "cap relació" amb aquestes activitats "vergonyoses".

"En política no val tot i el Govern rebutja frontalment, en renega al 100% i hi té una postura crítica", ha insistit després que la revelació publicada pel diari 'Ara' apuntés que l'actual viceconseller en funcions Sergi Sabrià podria haver estat al corrent de la campanya contra Maragall. Plaja ha defensat que aquest és "un tema de partit" i ha confiat que ERC "farà ús de les eines de què disposa per aclarir els fets" i "castigar les persones responsables".

Segons va publicar dilluns l'Ara i va confirmar la portaveu d'ERC, Raquel Sans, els cartells contra els germans Maragall els va encarregar una persona vinculada al partit, i per això han decidit obrir un "procediment intern" per aclarir aquesta "mala praxi". El rotatiu també assegura que hi ha una estructura paral·lela al partit que s'ha encarregat d'accions com la contractació d'uns mariachis perquè toquessin davant de la seu de Junts quan s'hi decidia si sortien del Govern i que Sabrià, com a dirigent d'ERC, almenys coneixia.

Preguntada insistentment per la figura de Sabrià, que des del mes de gener és viceconseller del Govern, Plaja ha assegurat que no hi té "res més a afegir". Sí que ha traslladat el seu suport als germans Maragall "i a totes les persones i famílies que pateixen la malaltia de l'Alzheimer" i ha explicat que el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha "tornat a estar en contacte" amb Ernest Maragall les darreres hores.