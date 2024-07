La Mesa del Parlament preveu aprovar la reforma del Reglament per permetre el vot telemàtic en un ple el 25 de juliol

La Mesa del Parlament preveu que s'aprovi la reforma del Reglament que habilita el vot telemàtic i amplia els supòsits per al vot delegat en un ple el 25 de juliol. A la reunió d'aquest dimarts la Mesa ha acordat proposar a la Junta de Portaveus que el dia 11 de juliol se celebri un ple per aprovar la tramitació del text per lectura única, com demanaven els grups proposants -PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP-. Com que previsiblement s'hi donarà llum verda, el 25 de juliol se celebrarà un segon ple per fer la votació final de la reforma. Aquesta modificació facilitarà que els diputats a l'exili puguin votar.

Paral·lelament, la Mesa proposarà a la Junta de Portaveus que el mateix dia 25 de juliol se celebri un segon ple, en aquest cas per fer aprovar els nous senadors per designació autonòmica. De moment, però, s'està a l'espera que la Junta estableixi la ponderació i el repartiment de senadors segons la representació parlamentària.