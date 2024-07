Martina i Jan, els noms més posats als nadons el 2023, mentre que Marc cau a la setena posició d'homes

Martina i Jan són els noms més posats als nadons el 2023 per a cada sexe, segons l'estadística publicada per Idescat aquest dimecres. Marc, per contra, que va ser el més popular durant un quart de segle fins que Leo el va destronar el 2022, ha caigut ara fins a la setena posició.

Entre els nadons nens, l'any passat a 393 els van posar Jan i a 372, Leo. Biel (387), Pol (376) i Nil (374) són els altres noms populars en el sexe masculí.

Pel que fa les nenes, Martina (405 nadons) recupera el primer lloc que va assolir cinc vegades la dècada passada, l'última de les quals, el 2016. Ara bé, el 2023 és el primer any en què s'ha fet amb el liderat absolut. Júlia (390), Mia (339) i Emma (327) són els altres noms populars de nena.