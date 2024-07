Aquest cognom català està a punt d'extingir-se: només el tenen 34 persones

Molts cognoms corren el risc de desaparèixer: la globalització, els canvis socials i les dinàmiques familiars influeixen en la perpetuació dels cognoms, i molts cauen cap al camí de l'extinció. Hi ha un d'aquells cognoms rars, d'origen català, del qual probablement mai no n'hagis sentit parlar.

El cognom 'Bat' té una història singular i un significat fascinant que mereix ser conegut i preservat. Prové del català, de la paraula "bat", que pot tenir diversos significats, entre ells "ratpenat". En el seu context històric, es podria haver utilitzat com un sobrenom que se li hauria donat a algú per una característica física, comportament o esdeveniment relacionat amb els ratpenats. En èpoques passades, era comú que els sobrenoms es convertissin en cognoms, principalment en comunitats petites.

Quants "Bat" queden?

Segons els registres, el cognom Bat compta amb 28 persones que el porten com a primer cognom i només 6 com a segon cognom. Un total de 34 persones repartides entre Navarra i Barcelona. A Navarra és possible que la presència del cognom estigui vinculada a la història de les migracions, mentre que a Barcelona, el cognom es pot haver preservat a través de generacions.