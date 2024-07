El Canet Rock promet emocions amb la unió de grups de totes les edicions celebrades: "Que la gent prepari el mocador"

La desena edició del Canet Rock, que se celebrà aquest dissabte, promet emocions fortes. Per celebrar els deu anys de la nova era, i que va agafar el relleu dels concerts que ja es van fer al Pla d'en Sala als anys 70 del segle passat, l'organització ha creat la Banda Canet Rock, on actuaran plegats artistes de les dues etapes, com Lluís Llach amb The Tyets o la Companyia Elèctrica Dharma amb 31FAM. "Que la gent prepari el mocador per plorar", adverteix la directora del festival, Gemma Recoder. El Canet Rock ja va penjar a mitjans de març el cartell de "complet" un cop va arribar a les 25.000 entrades venudes, un èxit, asseguren, de la música feta a casa nostra i en català, i que també vol servir com un aparador de grups emergents.

La pluja de les darreres setmanes ha deixat un espai ideal, segon Recoder, per gaudir d'una nit de concerts: "Hi ha molta herba i no s'aixecarà la pols", destaca, un fet que somat al cartell permet pensar en una nit d'èxits.

"Tocaran els grups que per a nosaltres són els més representatius del nostre país, com Oques Grasses, The Tyets, Figa Flawas, 31FAM, Suu, Ginestà o Julieta, és el bo i millor de la música que es fa al nostre país", assegura la directora del Canet Rock. Enguany, però, el gran tret diferencial és una actuació "única", destaca Recoder, com ho és la unió del passat i el present del festival sobre l'escenari amb una banda integrada per grups i cantants que han actuat en les últimes deu edicions o en les dels anys 70 del segle XX.

"Unirem artistes amb combinacions com Lluís Llach amb The Tyets o la Companyia Elèctrica Dharma amb 31FAM, i faran cançons col·lectives i emblemàtiques de la nostra música", assegura.

Reivindicació musical

A banda d'un viatge a la nostàlgia, serà un exercici de reivindicació de la música feta a casa nostra i en català. "El Canet Rock és un espai de llibertat, aquí és on s'hi feien els primers concerts quan el dictador encara era viu i hi havia molta repressió", assenyala Recoder.

Tot i així, assegura que encara hi ha molta coses per a reivindicar: "Ara podríem parlar de l'amnistia, nosaltres serem sempre un espai de llibertat perquè la gent es pugui sentir bé i estigui en un entorn de confiança i respecte, aquest serà sempre el nostre tarannà".

Amb tot, el festival vol ser també un aparador del bo i millor que està per venir, motiu pel qual també programen grups emergents, com els mallorquins O-ERRA: "Molta gent no els coneix, però tenen uns 'temacles' i un directe que enamorarà la gent".