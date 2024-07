Comín i les factures de la polèmica

Tot i que la guerra interna d’ERC fa més soroll, els republicans no són els únics que viuen una crisi. El Consell de la República tampoc travessa un bon moment i, de passada, també esquitxa Junts. L’origen de la polèmica són les acusacions d’irregularitats i mala gestió per part del vicepresident de l’entitat i eurodiputat electe dels postconvergents, Toni Comín. La cúpula de l’entitat va intentar sufocar el conflicte, que va passar a ser de domini públic la setmana passada, amb l’anunci d’una auditoria externa, malgrat ratificar Comín en el càrrec. No obstant, la publicació del diari El Mundo de més detalls sobre la qüestió ha revifat la pugna.

Concretament, s’explica que Sergi Miquel, l’exgerent de CatGlobal –l’empresa que actua com a paraigua legal del Consell a Bèlgica– hauria rebutjat pagar diverses factures a nom de Comín per valor de fins a 4.786 euros. Entre les despeses hi podria haver bitllets d’avió, el lloguer d’un vehicle i un allotjament a la població francesa de Paçà durant 17 nits, del 31 de març al 17 d’abril del 2023, coincidint amb les vacances de Setmana Santa. Miquel va escriure enun correu electrònic la seva oposició a tramitar les factures perquè les considera despeses de caràcter personal desvinculades de l’entitat.

En canvi, Comín al·lega que es tracta de despeses derivades de l’exercici de les seves funcions com a representant del Consell de la República i assegura que l’organització sempre ha pagat les factures dels viatges dels seus membres a Bèlgica, igual que els seus al sud de França. Segons ell, aquests viatges, que porta a terme sempre que la seva filla té vacances escolars, li serveixen per realitzar reunions vinculades al Consell i per estalviar desplaçaments d’altres membres de l’entitat a Bèlgica.