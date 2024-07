ERC hauria pagat 50.000 euros pel silenci dels joves que van enganxar els cartells contra els Maragall per l'Alzheimer

ERC hauria pagat fins a 50.000 euros pel 'silenci' dels joves que van enganxar els cartells contra els Maragall per l'Alzheimer, segons ha avançat aquest dissabte 'La Vanguardia', que ha tingut accés a la investigació duta a terme per la Unitat Central d'Odi i Discriminació dels Mossos d'Esquadra. Els tres veïns d'Igualada d'entre 21 i 24 anys –Gerard F. C., Gerard O. G. i Pau J. A.- haurien cobrat en deu factures falses a través de Relevance Marketing S. L., una empresa de màrqueting vinculada a Esquerra. Un d'ells es va donar d'alta d'autònoms, va facturar a l'empresa "per tasques que no es van fer mai" i va repartir després els diners amb la resta. La investigació es va arxivar sense trobar els dirigents que van ordenar els pagaments.

Els tres joves havien estat identificats per part dels Mossos d'Esquadra en el marc de la investigació d'ofici per presumpte delicte d'odi. Se'ls havia captat a través d'una càmera de seguretat i Pau J. va ser identificat l'1 d'abril del 2023 per una patrulla que va anar a un aldarull en un local del Port Olímpic, on va assegurar que era un dels joves que havia penjat els cartells vexatoris contra els Maragall. Pau J. es va presentar voluntàriament a la comissaria d'Igualada i va declarar que Gerard F. va contactar amb ell i el seu amic Gerard O. per oferir-los 300 euros a cadascun per penjar quatre cartells a la ciutat de Barcelona a demanda "d'un polític d'ERC".

Per encàrrec d'un vell conegut d'Igualada

Aquest "polític d'ERC" també hauria donat un telèfon mòbil d'alta gamma al jove intermediari, Gerard F., per comunicar-se i en transcendir la identitat dels joves els hauria donat 3.000 euros més perquè estiguessin "tranquils i callats". Quan els tres joves van ser citats com a investigats, es van presentar amb la mateixa advocada, Esther Palmes, que, segons els acusats, l'hauria contractat i pagat també ERC. Davant del jutge, Gerard F. va declarar que l'acció havia estat encarregada per un vell conegut d'Igualada, sense més detalls, i temps després Pau J. va tornar a comparèixer voluntàriament davant dels Mossos a les Corts per comunicar que l'encàrrec l'havia fet un "dirigent d'ERC".

La policia va arribar a identificar que el mòbil l'havia comprat i regalat Víctor L.G., veí d'Igualada i vinculat a ERC de Jorba i d'Òdena. Davant del jutge, va admetre haver regalat l'iPhone 13 al seu amic, però no va voler donar més explicacions. A la instrucció judicial no apareix el nom de cap dirigent d'ERC que ordenés els pagaments els joves o estigués al corrent de l'encàrrec de penjar els cartells.