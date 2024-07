Mor als 89 anys Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol

L'empresària Marta Ferrusola, esposa de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, ha mort aquest dilluns als 89 anys, segons ha pogut confirmar l'ACN de fonts pròximes a la família. Filla de Josep Ferrusola i de Carme Lladós, es va casar amb Pujol el 1956 i va tenir set fills. Va ser primera dama de Catalunya durant els 23 anys de mandat del seu espòs, durant els quals va ocupar càrrecs honorífics i representatius en entitats de caràcter benèfic. En la faceta d'empresària va crear l'empresa de jardineria Hidroplant amb l'esposa de l'empresari Carles Sumarroca, amic personal de Pujol. Des del 2017 estava investigada en el marc de l'anomenat cas Pujol de presumpta corrupció al costat del seu home i d'algun dels seus fills.

Durant els diferents mandats de Pujol com a president de Catalunya Ferrusola es va caracteritzar per tenir un caràcter contundent i per no voler passar simplement com a esposa del president, sinó com a primera dama, i se li atribuïa la potestat de proposar consellers.

De caràcter conservador, no va estar exempta de polèmica amb algunes declaracions a l'entorn de la immigració, de l'homosexualitat o del tripartit que va prendre el poder hegemònic que CiU havia ostentat des de la restauració de la democràcia.

Després de dues dècades de domini ferri de la Generalitat, el poder del matrimoni Pujol Ferrusola va passar a ser influència a les files de CiU, de CDC i del nacionalisme català, però va minvar a partir del 2014 arran dels fets que van motivar l'anomenat cas Pujol, els diners que Jordi Pujol tenia a Andorra, segons ell arran d'una deixa del seu avi. El cas encara s'ha de jutjar.

Ferrusola estava afectada d'Alzheimer des del 2018, moment en què va quedar exonerada del cas.