L'executiva d'ERC estudiarà divendres l'informe del jurista intern sobre el cas dels cartells contra els Maragall

El jurista d'ERC que analitza internament el cas dels cartells contra els Maragall presentarà el seu informe aquest divendres. Tot seguit es reunirà l'executiva del partit i, posteriorment, ho farà el Consell Nacional. L'informe del jurista podria assenyalar els responsables d'ERC. Si no fos així, la formació republicana no tancaria el cas i continuaria esbrinant qui hi ha darrere de l'enganxada de cartells del 2023, que va destapar l''Ara'. Així ho ha explicat la portaveu republicana, Raquel Sans, durant la roda de premsa d'aquest dilluns. L'executiva de divendres començarà a les 15 hores, i el Consell Nacional ho farà a les 18 hores. El jurista va obrir la investigació d'ofici després que el cas aparegués a la premsa, la setmana passada.

L'advocat en qüestió (militant d'ERC) és Xavier Mombiela. En funció del que apunti al seu informe, i de la proposta de conseqüències que en concreti, el partit podria decidir divendres sancionar o expulsar la persona personable (una o més d'una) dels fets. El redactat del jurista és clau, perquè pot considerar que l'enganxada de cartells era un cas lleu, greu o molt greu.