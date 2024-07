Mas Guix assistirà al Consell de Política Fiscal del 15 de juliol per defensar el finançament singular

La consellera d'Economia en funcions, Natàlia Mas Guix, assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera del 15 de juliol. Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu. Mas hi defensarà el finançament singular, l'aposta del president del Govern, Pere Aragonès, perquè Catalunya recapti la totalitat dels impostos, i una de les condicions d'ERC per explorar un acord d'investidura. Plaja ha argumentat que el finançament serà un dels punts que es parlarà a la reunió de l'òrgan estatal, i que per això Mas Guix assistirà a la trobada de dilluns que ve. "La lògica diu que aquest any sí que hi ha de ser", ha argumentat la portaveu.