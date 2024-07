Marta Rovira es planteja tornar aquest dissabte mateix a Catalunya

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, podria tornar a Catalunya després de més de 6 anys aquest dissabte mateix al matí per participar presencialment a l'assemblea de dones del partit. "No sé si serà possible, avui tenim moltes reunions però m'encantaria", ha afegit en una entrevista a Rac 1 després que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón hagi arxivat la causa contra Tsunami Democràtic. Rovira considera que és una "certa justícia poètica" de la manera que ha passat, per un defecte de forma pel que fa als terminis. I ha afegit que el jutge porta molt temps prorrogant la causa per poder-la "polititzar". "Estic emocionada, és un moment molt especial i ahir vaig haver de pessigar-me varies vegades", ha afegit.

Rovira ha afirmat que encara no ha pres la decisió de quan tornarà a Catalunya perquè també li agradaria tornar juntament amb el diputat d'ERC Ruben Wagensberg, que com que és aforat està pendent ara del Tribunal Suprem. També ha apuntat que per prendre una decisió també cal esperar a veure la reacció de les acusacions particulars.

Preguntada per què farà a nivell personal quan torni a Catalunya, Rovira ha explicat que fa dos anys va començar a fer una llista de coses que li agradaria fer. I ha explicat que el primer de tot serà anar a Vic per visitar els seus pares. I després li agradaria participar presencialment a l'Assemblea de Dones d'ERC "si tot concorda i és possible fer-ho".

Segons Rovira, el retorn de l'exili s'ha de celebrar també a ERC perquè es tracta de "victòries treballades molt a fons". I ha destacat que en el moment intern que viu el partit necessitava tornar per poder ser "més útil".

La secretària general d'ERC assegura que contribuirà tant com pugui a nivell polític i dona per fet que es reunirà amb Illa, però té "molt clares" les seves prioritats. El seu retorn no li fa replantejar la decisió de deixar la secretaria general del partit i també descarta ser candidata d'ERC en unes eleccions. I és que, segons ha dit, es tracta d'un "fi d'etapa".