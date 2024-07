El Suprem arxiva la causa de Tsunami i aixeca la imputació a Puigdemont

La magistrada del Tribunal Suprem Susana Polo no ha decidit perdre el temps i ha procedit a arxivar les actuacions obertes contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el diputat d'ERC Ruben Wagensberg arran de l'exposició raonada pel jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, després que ell mateix arxivés la causa que va mantenir contra la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i 10 imputats més no aforats.

La instructora del cas Tsunami ha acordat el sobreseïment provisional i arxivament de la causa especial en la qual s'investiga als dos aforats. En el seu acte, notificat aquest dimarts, la jutge explica que pren aquesta decisió després de la resolució de la Sala penal de l'Audiència Nacional que ahir va declarar invalides les diligències acordades pel titular del Jutjat Central d'Instrucció núm. 6, Manuel García Castellón, en els últims tres anys per haver dictat fora de termini la pròrroga de la causa. Aquest pronunciament de la Sala va originar que el jutge instructor arxivés posteriorment el procediment respecte a les 10 persones investigades en l'Audiència Nacional.

La magistrada assenyala que abans del 29 de juliol de 2021, que és el límit temporal per haver realitzat diligències de recerca segons els acords per l'Audiència Nacional, “no es va portar a efecte cap recerca de la causa determinant de la participació dels investigats en els fets que se li imputa, així es desprèn de l'acte d'arxivament dictat per l'instructor del Jutjat Central, en el qual consta que no s'havia acordat ni pres declaració a cap dels investigats -tampoc ha tingut lloc la dels aforats en la present causa- el que impedeix que les actuacions puguin continuar pels tràmits del procediment abreujat”.

Per tant, de conformitat amb l'apartat 1r de l'article 779 de la llei processal, la magistrada acorda el sobreseïment provisional i arxivament de les actuacions per als dos aforats.