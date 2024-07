Tolo Moya declara que no va autoritzar "mai" el cartell contra els Maragall i que no n'és responsable

"He pogut demostrar amb proves que jo mai havia vist el cartell, que mai vaig autoritzar-lo, que no en sóc responsable, ni d'aquell cartell ni de cap grup". El qui era director de comunicació d'ERC el maig de 2023, Tolo Moya, ha declarat aquest dimecres pel cas dels cartells contra els Maragall. En conversa amb l'ACN, Moya ha explicat que ha pogut demostrar "amb proves" la seva innocència, i que no era el responsable d'aquella acció, i que tampoc la va autoritzar "mai".

Tant el partit com el candidat de les eleccions municipals del 2023 a Barcelona, Ernest Maragall, han assenyalat directament Moya com a responsable de l'acció de contra-propaganda, fet que ell ha negat.