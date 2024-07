El TSJC denega l’amnistia a Mas, Ortega i Rigau pel 9-N perquè ja han complert les penes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha denegat aplicar la llei d’amnistia a l’expresident de la Generalitat Artur Mas, a l’exvicepresidenta Joana Ortega i a l’exconsellera d’Educació Irene Rigau per la preparació de la consulta independentista del 9-N del 2014. El tribunal considera que no es pot amnistiar una pena que ja s’ha complert, com és el seu cas, i els antecedents penals de la qual ja han quedat cancel·lats pel transcurs del temps abans de la nova llei. Mas va ser condemnat a 13 mesos d’inhabilitació, Ortega, a nou mesos, i Rigau, a sis mesos, per desobediència al Tribunal Constitucional. Fiscalia i defenses havien reclamat l’amnistia.

En la seva breu interlocutòria, els magistrats diuen que tenen dubtes sobre la constitucionalitat de la llei, però abans d’això ja consideren que no es pot aplicar en el cas concret perquè les penes ja s’han complert i els antecedents han quedat cancel·lats des del juliol del 2020.