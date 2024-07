Aconsegueixen per primera vegada reconstruir el cromosoma fossilitzat d'un mamut llanut de 52.000 anys

Un grup d'investigadors del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG) i el Centre de Regulació Genòmica (CRG) instal·lats a Barcelona ha col·laborat en la descoberta d'uns fòssils de cromosomes antics en un mamut llanut de fa 52.000 anys. L'animal es trobava congelat en el permagel a Sibèria i una petita mostra ha servit per saber com "els gens interaccionen dins de les cèl·lules", ha explicat Marc A. Martí-Renom, professor de recerca ICREA i líder de grup al CNAG i al CRG, en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Fins ara aquesta descoberta "no s'havia pogut fer" per la falta d'una bona mostra i les tècniques que s'han anat desenvolupant al llarg de l'última dècada.

El descobriment s'ha publicat aquest dijous a la revista científica ‘Cell’, on s'explica que els diferents fragments d'ADN antic poden sobreviure molt més temps de l'inicialment previst. La mostra analitzada conté diversos elements intactes que han permès mantenir l'estructura del cromosoma complet. A diferència d'altres troballes fetes fins ara d'ADN antic on la mostra era de 100 lletres de codi genètic, amb els cromosomes fòssils es poden arribar a fer centenars de milions de lletres genètiques. La investigació ha facilitat saber els gens actius i reprimits en el moment de la mort de l'animal.

La troballa, considerada un "misteri de la física", conté totes les interaccions entre els diferents cromosomes i ha permès "posar-les com si fos un puzle una darrere l'altra perquè interaccionin entre elles i aconseguir milions de lletres", ha comentat Martí-Renom. La nova informació és "extremadament" valuosa perquè permetrà ubicar les diferents lletres de l'ADN on "no saps on van".

El trosset "molt petitet de l'orella del mamut" que s'ha fet servir pels experiments s'ha extret del permagel siberià. Un indret on hi ha moltes espècies "que han estat congelades durant mil·lennis i segurament algunes altres apareixeran, potser no tan evidents com un mamut, però inclús microbis". Amb aquests fòssils s'ha pogut, per primera vegada, completar un genoma i la seva estructura 3D, una fita que fins ara "no havia sigut possible amb mostres d'ADN antic".

Els cromosomes fòssils estaven en un estat molt semblant a "les molècules en el vidre" com han explicat els investigadors. Una idea que no consideren "forassenyada" perquè moltes civilitzacions al llarg de la història han buscat la manera de conservar els aliments combinant el fred i la deshidratació. Per això consideren que la "transició vítria" és un "concepte clau" per a la comunitat científica. L'equip de recerca va trobar els fòssils de cromosomes dins d'un "tros de carn seca de mamut liofilitzada".

Canvi climàtic

El biòleg de la CNAG ha explicat que en el moment de la seva mort el mamut tenia "uns gens activats o uns gens reprimits" que ajuden a explicar "com s'estava enfrontant en el seu ambient", cosa que fins ara no es podia "saber només amb l'ADN".

Una de les aplicacions d'aquestes noves tecnologies servirà per poder saber com han evolucionat les espècies adaptant-se als canvis meteorològics, i permetrà "estudiar perquè algunes espècies existeixen i perquè d'altres no", ha compartit el professor. "Sabem que el canvi climàtic ens està afectant a tots nosaltres", diu. Per això, saber quines espècies "s'han perdut" durant el temps evolutiu i el motiu ajudarà a "poder endreçar la situació actual de canvi climàtic".

Conèixer el passat

Des dels anys 80 es poden extreure mostres molt antigues d'ADN, però "no es podia obtenir" molta informació en ser un polímer químic "trencat en peces petites". Amb els cromosomes fòssils es pot saber quina relació hi havia amb l'activitat gènica de la cèl·lula en el moment que l'animal es va congelar, donant l'oportunitat als biòlegs de "veure l'activitat dels gens que estaven activats i els que estaven reprimits".

Els experts han aprofitat la investigació de gairebé una dècada per fer comparacions amb els elefants actuals. Tot i això, mentre el mamut "té molts gens associats al creixement de cabells activats" els elefants tenen aquests gens "reprimits". Una característica "molt evident", però destaquen que "hi ha altres coses no tan evidents" que ara s'hauran d'estudiar com l'adaptació al canvi de temperatura que hi havia en aquell moment a Sibèria. Com que el mamut canviava d'un permagel "extremadament congelat" cap a situacions cada "cop menys fredes, podia ser que l'animal s'estigués adaptant en aquestes noves cèl·lules", ha assegurat Martí-Renom.

Una de les primeres coses que l'equip va voler determinar era el nombre de cromosomes que el mamut tenia: 28 parells. Un factor que no ha sorprès als científics perquè "té molt sentit, perquè això és el que tenen els elefants moderns, i són els parents vius més pròxims del mamut llanut", ha explicat el doctor Juan Antonio Rodríguez, un dels coautors de la investigació i membre del CNAG i de la Universitat de Copenhaguen. "Va ser extremadament emocionant poder comptar els cromosomes d'una criatura extinta per primera vegada. Habitualment no és possible divertir-se tant simplement comptant de l'1 al 28", ha afegit.

La nova informació obtinguda a través dels fòssils de cromosomes que havien quedat atrapats dins d'un tros de carn seca de l'animal congelada ajudarà a descobrir "com vivien els mamuts en aquell moment" però també "fer una mica d'història de la vida a la Terra", no només d'aquests animals en concret sinó també d'altres espècies extingides.

Les noves tecnologies també es podran aplicar en museus amb espècies conservades que s'hagin deshidratat "molt ràpidament", que és el que suposen que va succeir en aquesta ocasió. Les momificacions o altres mostres que ja existeixen en museus d'història natural arreu del món són altres candidats potencials per poder obtenir cromosomes fòssils. Tot i això, Martí-Renom reconeix que no totes les mostres serveixin perquè han d'estar en un estat específic.

La investigació ha comptat amb desenes de científics d'arreu del món, com els experts al CNAG i CRG a Barcelona, biòlegs a la Baylor School of Medicine dels Estats Units, o la Universitat de Copenhaguen.