Marta Rovira tornarà aquest divendres a Catalunya un cop arxivat el cas Tsunami Democràtic

Ja hi ha dia i hora pel retorn de Marta Rovira a Catalunya. La secretària general d'ERC tornarà aquest divendres al matí després de sis anys i tres mesos a Suïssa. Ho podrà fer perquè aquest dimarts l'Audiència Nacional va arxivar per un defecte de forma la causa del Tsunami Democràtic. Amb aquest cas desactivat, ja no corre el risc de ser detinguda. Rovira tornarà amb quatre dirigents i activistes independentistes que també eren al país helvètic: el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresident d'Òmnium Cultural, Oleguer Serra; el periodista Jesús Rodríguez i l'empresari Josep Campmajor.

La comitiva entrarà al matí i amb cotxe per la frontera francesa. La primera parada serà al municipi de Cantallops, de la comarca de l'Alt Empordà i situat a pocs quilòmetres de França. Aquest poble de 300 habitants ha estat l'escollit perquè Wagensberg, malgrat haver nascut a Barcelona, també hi ha crescut. Després es desplaçaran fins a Barcelona per assistir a un acte de rebuda organitzat per Òmnium Cultural a les 13 h davant de la seu al carrer Provença.

La previsió és que sigui un esdeveniment transversal que uneixi tots els partits independentistes i també els Comuns, i al qual previsiblement també hi assistiran representants del sindicalisme català. L'entitat vol rebre així el seu vicepresident, Oleguer Serra, però també tindran protagonisme Rovira, Wagensberg i la resta de persones que se'n van anar a Suïssa per esquivar la investigació de l'Audiència Nacional.

Per a qui el dia resultarà més intens és per a Rovira. Quan s'acabi l'acte d'Òmnium està previst que vagi a la seu del seu d'ERC, al carrer de Calàbria. Allà també es preveu molta alegria per rebre-la, però no serà una tarda plàcida. A les 15 h hi ha convocada una reunió de l'executiva i a la 18 h una altra del consell nacional. En aquests dos òrgans s'han de decidir les sancions i, si calen les expulsions, dels responsables dels polèmics cartells contra els germans Maragall.

Imatge d'arxiu de la secretaria general d'ERC, Marta Rovira, a Ginebra (Suïssa) / JORDI OTIX

Aquesta és una polèmica que ha esquitxat alguns dels col·laboradors més estrets de la secretària general, com el ja exconseller Sergi Sabrià, que va dimitir del càrrec encara que nega qualsevol vincle amb ell. A més, hi ha diversos membres del consell nacional que ja han anunciat que aniran a la cita per demanar responsabilitats sobre com el partit ha gestionat el cas. Cal veure si la presència de Rovira, que anirà a la seu per primera vegada des del març del 2018, tempera els ànims.

Tot i la crisi interna que viu ERC pels mals resultats de les eleccions catalanes, el partit vol celebrar el retorn de la seva secretària general amb magnificència. Així, dissabte serà també la protagonista de l'assemblea de dones d'ERC, que s'ha convocat a Olesa de Montserrat. Allà es podrà tornar a escoltar la secretària general. Els republicans pensen que aquest retorn pot ser un filó perquè, encara que sigui per uns dies, poder enterrar la guerra interna que viu el partit.

Rebuda institucional

La setmana que ve arribarà el torn de les rebudes institucionals. El president Pere Aragonès ho farà al Palau de la Generalitat i el president del Parlament, Josep Rull, a la cambra catalana. Un dels retrobaments més destacats serà el que Rovira mantingui amb Oriol Junqueras. Van ser el tàndem que va liderar ERC durant 13 anys, però es va trencar fa un mes i ara lluiten pel control del partit. Tot i les tibantors, les dues parts donen per fet que es veuran aviat, aquest mateix cap de setmana.