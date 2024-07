Pujol acomiada la seva dona: "Ella ho ha fet millor que jo"

"No estic content de mi mateix, però ho he fet tan bé com he sabut, i ella ho ha fet molt millor que jo". D’aquesta manera es va acomiadar l’expresident Jordi Pujol de la seva dona, Marta Ferrusola, durant el funeral que va tenir lloc ahir al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona. Pujol va assegurar estar "sorprès" i "commocionat", malgrat reconèixer que la mort, als 89 anys i després de sis patint Alzheimer, era esperable, i es va excusar per no haver-se preparat un discurs.

"He pensat moltes vegades que em moriria, i que hauria de retre comptes amb Déu, amb la família i amb el país. Ha arribat el moment i m’ha agafat gairebé per sorpresa", va avisar tot just començar un discurs "improvisat", però en el qual va voler lloar la seva dona, professar-li el seu amor i reivindicar la seva "estima" a Catalunya i a la fe cristiana. "He estimat la meva dona i sé que ella m’ha estimat molt", va dir.

Pujol també va afirmar que, tant ell com la seva dona, sempre s’han degut a la "fe, l’esperança i la caritat", tot i que va reconèixer que potser no sempre ho van saber practicar tan bé com era necessari. No obstant, va dir estar "més tranquil" respecte a la seva dona que a ell mateix. D’aquesta manera, li va voler correspondre el seu suport durant tot el seu matrimoni i que l’ajudés a "superar" les seves "imperfeccions i infidelitats". "Mai m’ha fallat. M’ha estimat molt i l’hi vull agrair", va concloure, mentre rebia una gran ovació del mig miler d’assistents a la cerimònia.

Més enllà de la família, es va acostar al tanatori un gran nombre de dirigents i exdirigents postconvergents, com el president del Parlament, Josep Rull; l’expresident de la Generalitat Artur Mas; els exconsellers Jaume Giró, Violant Cervera, Quim Forn i Meritxell Borràs, i l’expresidenta de la Cambra Núria de Gispert. També es va deixar veure l’actual conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el president del Barça, Jan Laporta.

Tots ells se sumen als que dimarts van visitar la capella ardent, entre ells, l’expresident de la Generalitat José Montilla; els consellers Carles Campuzano i Joaquim Nadal; l’exconseller Miquel Buch; la presidenta de Junts, Laura Borràs, i altres diputats. La cerimònia, molt religiosa i en la qual van tenir un gran protagonisme els nets, va acabar amb El Virolai i Els segadors i amb un "visca Catalunya lliure".

Ferrusola, que va morir dilluns a la nit, feia anys que estava allunyada de la vida pública. La fiscalia li atribuïa un rol important en les operacions bancàries dels Pujol a Andorra, fins al punt de considerar-la com la principal gestora de la fortuna familiar al país.