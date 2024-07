Dirigents d'ERC plantegen a Carme Forcadell una "presidència simbòlica" del partit

Marta Rovira ja ha tornat a Catalunya. Ho ha fet acompanyada per tot l'independentisme i fonent-se en abraçades, cap tan fotografiada -i anatomitzada- com la que s'ha trobat amb Oriol Junqueras. Perquè encara que el retorn a Catalunya de la secretària general d'ERC després de sis anys i mig a Suïssa suposa un respir per als republicans després de setmanes de convulsió interna, continua vigent el pols pel poder del partit entre el tàndem que ha portat el timó als darrers 13 anys. Davant d'aquesta situació, dirigents del partit han recorregut, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadellper plantejar-li una "presidència simbòlica" que exerceixi de figura de consens entre les dues parts en disputa.

Es tracta d'un rol que no existeix en aquests moments a ERC, ja que la presidència ostentada per Junqueras fins fa un mes, i que pretén recuperar al congrés del 30 de novembre, ha estat de caràcter executiu. Fonts coneixedores de la proposta asseguren que ja ha estat esbossada a qui també va ser líder de l'ANC, que va estar tres anys i mig a la presó per la causa de l'1-O, però que encara no s'ha fet amb "caràcter oficial". És a dir, que s'entendrà com a tal si es posa damunt la taula amb la rúbrica dels principals actors en joc. Serà aleshores quan ella prengui una decisió.

És sabut que des que Rovira va advocar públicament per la renovació de lideratges del partit, petició que va plasmar en un polèmic manifest signat per centenars de dirigents de pes que va ser interpretat com una pressió a Junqueras perquè desisteixi de tornar a agafar les regnes a ERC, els seus afins busquen presentar una cara que exerceixi d'alternativa. Alhora, Junqueras és conscient que una de les seves fortaleses és que, per ara, no s'ha trobat ningú que li faci ombra. Fonts republicanes expliquen a EL PERIÓDICO que la proposta a Forcadell "no només prové de l'òrbita 'rovirista'", sinó que també hi ha dirigents que donen suport a Junqueras que la veuen amb bons ulls.

Figura de consens

Cal veure, doncs, si el nom de Forcadell pot convertir-se en una mena de 'pax romana' que suposi que la sang no arribi al riu al congrés del novembre. A més d'haver passat per la presó, es tracta d'una dirigent respectada dins i fora d'ERC, a qui se li reconeix haver liderat l'ANC amb transversalitat durant l'auge del 'procés' i haver posat veu a la declaració unilateral d'independència fallida 27 d'octubre del 2017.

La figura de Forcadell, que ha acompanyat aquest divendres Rovira en arribar a la seu d'ERC, és reconeguda per tots els dos sectors enfrontats. No s'ha decantat per Junqueras, mentre que tampoc no ha signat el manifest de suport a Marta Rovira. Això la converteix en aquelles personalitats rellevants de la formació que neden entre "dues aigües", assenyalen un bon coneixedor dels secrets d'ERC. A més, assegura una altra font consultada, que "està en plena forma".

L'esquema del 2004

En el període Junqueras-Rovira, tant el que va ser president del partit com la secretària general han tingut poder executiu. És a dir, encara que Junqueras tenia un rol preponderant a les institucions mentre Rovira mirava més cap a l'organització interna de la formació, tots dos tenien el poder real per fer i desfer. Amb la figura de Forcadell, això canviaria. L'expresidenta del Parlament exerciria un rol més institucional i de representació de l'organització, mentre que el poder efectiu recauria a la secretaria general. El que estaria per veure és qui l'exerceix.

Per trobar una estructura semblant a ERC cal remuntar-se a l'any 2004, quan el president d'ERC era Jordi Carbonell i el secretari general, Josep Lluís Carod-Rovira. Carod exercia el poder real de l'organització mentre Carbonell, militant antifranquista i figura respectada del catalanisme, tenia un rol més de representació. Un exercia l'autoritat real i l'altre la moral.

Més de quatre mesos tenen per davant els republicans per resoldre el seu trencaclosques intern, ara amb Rovira i Junqueras sobre el terreny per poder dialogar directament amb les bases, encarregades també de validar o no un acord d'investidura que exploren en aquests moments amb la darrera setmana de juliol assenyalada en vermell.

