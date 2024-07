ERC suspèn de militància temporalment 2 membres del partit i planteja l'expulsió d'un d'ells pel cas dels cartells

ERC ha decidit suspendre de militància temporalment 2 dels 4 membres del partit que considera implicats en el cas dels cartells contra els Maragall. El responsable de compliment ha enviat aquest divendres l'informe del cas a l'executiva, que l'ha acceptat i elevat al Consell Nacional, liderat per la secretària general, Marta Rovira. Dels 4 membres implicats, ERC ja n'ha suspès 2 de militància, de forma temporal. I, per un d'aquests, en planteja l'expulsió definitiva com a militant. Aquest darrer es tracta del cas catalogat de falta "molt greu", i l'altre suspès temporalment tindria una falta "greu", a qui se'l podria suspendre com a màxim durant 2 anys. Als altres 2, el partit en proposa una sanció "lleu", que implica una advertència.

A banda, ERC farà un protocol de campanyes, així com una auditoria interna. Un cop acabada la fase d'investigació, i amb el vistiplau de l'executiva reunida aquesta tarda -ja amb Rovira- a la proposta de sancions, el cas es portarà ara a la Comissió de Garanties del partit. Aquesta serà l'encarregada de resoldre els expedients.

L'executiva d'avui s'ha conjurat perquè fets com aquests "no es tornin a repetir" i ha demanat que es facin totes les investigacions necessàries per "dilucidar els dubtes generats per aquest tipus de campanya". L'informe ratificat inclou l'elaboració d'un nou protocol intern per al disseny i gestió de campanyes i activismes, amb l'objectiu que no se superin "mai" els límits ètics "com va passar en el cas dels cartells".