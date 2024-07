Puig manifesta "alegria" pel retorn dels activistes i dirigents a Suïssa pel cas Tsunami però també "tristesa" per com s'està aplicant l'amnistia

L'exconseller Lluís Puig ha manifestat "molta alegria" pel retorn dels dirigents i activistes a Suïssa per la causa contra Tsunami però també "tristesa" per la manera com s'està aplicant la llei d'amnistia. "Tristesa en veure com es rebreguen per no aturar la repressió un mes després de l'amnistia", ha afegit en una entrevista a TV3. L'exconseller ha anat fins a la Porta dels Països Catalans per acomiadar els catalans que han tornat aquest divendres a Catalunya. Segons ha explicat, ha estat una trobada "especial" conèixer el diputat d'ERC Ruben Wagensberg i poder-lo abraçar. Preguntat pel discurs de la secretària general, Marta Rovira, des de Cantallops, Puig s'hi ha referit com una dona "ferma, valenta i amb les idees molt clares".

Puig ha explicat que no farà plans sobre el seu futur fins a saber si finalment hi ha un debat d'investidura. I ha explicat que el projecte immediat és l'acte que s'està preparant per al 27 de juliol a la Catalunya Nord per donar suport a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els polítics a Brussel·les.