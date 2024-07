L'ANC acusa els jutges de "prevaricar" amb la no-aplicació de amnistia

La vicepresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Nohemí Zafra, ha acusat els jutges de "prevaricar" i estar "tergiversant el sistema" per tal de no aplicar l'amnistia als dirigents polítics independentistes. En declaracions a la premsa a l'inici de la manifestació convocada per l'ANC aquest dissabte a Barcelona, ha advertit que la cúpula de la magistratura està cometent una "il·legalitat" i "prevaricació constant" no amnistiant investigats independentistes mentre sí l'aplica a policies que "van pegar de manera indiscriminada i desproporcionada a persones que exercien drets democràtics" l'1 d'octubre de 2017. "Som aquí perquè persistim i desobeirem i lluitarem tant com faci falta per arribar a la independència", ha afegit.