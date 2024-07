Rovira demana una reunió "d'alt nivell" amb Sánchez i l'emplaça a "moure's més per Catalunya"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha demanat una trobada d'"alt nivell" amb el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. "Hem de demanar una reunió, amb la presencialitat hi guanyarem i tinc moltes ganes d'explicar a Pedro Sánchez que encara s'ha de moure més per Catalunya", diu Rovira en una entrevista a 'Nació' durant el seu retorn de l'exili i després de recuperar la llibertat de moviments dins de l'Estat. La secretària general d'ERC també es pronuncia sobre el cas dels cartells -hores abans de conèixer-se l'obertura a quatre membres del partit- i assegura que entén que hi hagi "molta gent decebuda" i afirma que el cas "toca reputacionalment" el partit.

Per exemple, un dels assumptes que la dirigent d'ERC vol posar sobre la taula és el finançament singular i Rovira es mostra partidària d'abordar-lo en una trobada presencial a La Moncloa. En aquest sentit, destaca que els republicans són un dels socis que "aguanten" la legislatura i recorda que hi ha acords que van servir per investir el president del govern espanyol que estan pendents de complir-se.

Rovira lliga aquesta qüestió amb les negociacions que alhora els republicans mantenen amb el PSC per una investidura de Salvador Illa. De moment, reconeix que avancen amb "certa intensitat" i reclama de nou que hi hagi un preacord durant aquest juliol. No obstant això, no tanca la porta a Junts tot i que veu "poc creïble" una investidura de Puigdemont perquè també caldria el suport de la CUP i l'abstenció del PSC.

Junqueras ha sigut candidat "cada cop que s'ha pogut"

Sobre les discrepàncies amb Junqueras i el seu sector, Rovira assenyala que l'expresident d'ERC "hauria de dir per què" afirma que se'ls ha arraconat d'algunes decisions sobre el partit. "Cada cop que s'ha pogut Junqueras ha estat el candidat", afirma Rovira, que reitera en fer un pas al costat de la direcció del partit a partir del novembre i rebutja ser la candidata de la formació davant una eventual repetició electoral.

"Jo ja he fet el que havia de fer a ERC, amb mi ve massa enganxada l’etapa de 2017", sentencia la dirigent republicana a l'entrevista a 'Nació'.