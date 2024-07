Més de 110.000 persones es mullen per l'esclerosi múltiple arreu de Catalunya

Més de 110.000 persones han participat aquest diumenge en la tradicional iniciativa solidària 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple' en més de 500 piscines d'arreu de Catalunya amb l'objectiu d'afavorir la recerca i la neurorehabilitació de les persones afectades per malaltia. L'acte central s'ha celebrat al Club Natació Barceloneta i, entre d'altres, hi han participat el president del Parlament, Josep Rull; i la vicepresidenta de la Generalitat en funcions, Laura Vilagrà; acompanyats de diversos càrrecs de la Generalitat i rostres populars com cuinera Ada Parellada, les actrius Lloll Bertran, Agnès Busquets i Anna Senan, l’actor Octavi Pujades i el cantant Edu Esteve.

La festa ha comptat amb una actuació conjunta del músic Ramon Gener, el grup Messengers i la coral Mas Gospel, que han interpretat una versió del 'Llença't' de Lax'n Busto des d'una plataforma flotant al centre de la piscina del Club Natació Barceloneta. Les padrines d'aquesta edició han estat les esportistes Ona Carbonell i Laia Palau.

La iniciativa va començar amb 67 piscines participants i aquest diumenge ja han estat més de 500. Al llarg dels anys, s'han recaptat més de cinc milions d'euros que s'han destinat a la recerca i a donar suport a les persones i famílies que conviuen amb la malaltia.

A banda de participar en els actes del més de mig miler de piscines d'arreu de Catalunya, els ciutadans també poden fer donacions mitjançant la compra de productes solidaris a la web www.mullat.cat-. A més, alguns restaurants col·laboren oferint un plat solidari en suport a la lluita contra l’esclerosi múltiple i als supermercats Caprabo i Sorli es pot comprar OleArum, un oli solidari elaborat per petits productors catalans agrupats sota la marca Olis de Catalunya. Per cada ampolla venuda fins al 31 de juliol, es destinarà un euro a la lluita contra la malaltia sense cost addicional per al consumidor.

La directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Masriera, ha destacat que s'ha avançat "molt" en el tractament i diagnòstic precoç. "El nostre somni és que l’esclerosi múltiple algun dia es pugui prevenir i erradicar. Però encara estem lluny d’aquest fet i cal seguir treballant perquè les persones amb Esclerosi Múltiple tinguin ara la millor qualitat de vida i perquè aquest futur que somniem es faci realitat", ha assenyalat.

"Hem passat de no tenir cap fàrmac a comptar amb setze tractaments, gràcies als quals podem afirmar que hem canviat la història de la malaltia. Encara tenim molta feina per fer i molt de camí per recórrer, per la qual cosa és imprescindible la participació i l’ajuda de l’administració i de la societat civil"; ha afegit el cap del servei de Neurologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron i director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya.