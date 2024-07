Un arrest de Puigdemont podria accelerar la decisió del Constitucional

"Vacances quilòmetre zero". Així defineix un diputat de Junts la petició que la direcció del partit ha fet arribar a diputats i quadres del partit, que no se’n vagin gaire lluny i que estiguin disponibles pel que pugui passar. De moment, ja tenen una primera cita marcada al calendari: el 27 de juliol, dia que els postconvergents celebraran un acte al sud de França. Oficialment, es tracta de la commemoració del quart aniversari del partit i es convoca una paella amb la militància, però la intenció és que es converteixi en una demostració de força de cara a la tornada de l’expresident Carles Puigdemont. L’última setmana de juliol i la primera d’agost també estan assenyalades en vermell, segons assenyalen diverses fonts de Junts consultades.

Els plans de l’expresident es tracten amb profund hermetisme i només amb el seu nucli més dur, però ja s’està preparant un dispositiu "multitudinari" que custodiï la seva tornada al Parlament i miri d’evitar-ne la detenció. Sobre la taula de Puigdemont encara hi ha diverses possibilitats, així com moltes incògnites que poden impactar en el calendari. D’una banda, la seva situació judicial i, de l’altra, l’avanç de les negociacions entre el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa, que les dues parts diuen que avancen a bon ritme. La decisió del Tribunal Suprem de rebutjar l’amnistia perquè considera que en el cas d’Oriol Junqueras i de Puigdemont no és aplicable ha afegit incertesa a com i quan podria tornar el líder de Junts, ja que l’ordre de detenció a Espanya continua en vigor, per la qual cosa serà arrestat si travessa la frontera. No obstant, la seva detenció podria accelerar també la seva situació judicial, ja que faria que entrés en joc ja el Tribunal Constitucional, que revisa les decisions del Suprem quan estan en joc drets fonamentals.

Fonts jurídiques assenyalen que el TC podria fins i tot celebrar un ple a l’agost, si arribés un recurs de Puigdemont en què es plantegessin mesures cautelaríssimes (de tanta urgència que s’adopten sense escoltar les parts). Si llavors ja hagués tornat a Espanya i estigués arrestat, no hi hauria dubte que el Constitucional es reuniria d’urgència per determinar si se li ha d’aplicar l’amnistia, ja que les causes amb pres tenen absoluta prioritat.

Aquesta seria la via més ràpida per la qual el tribunal de garanties es podria pronunciar sobre la mesura de gràcia, tot i que també haurà d’emetre una resolució sobre les qüestions de constitucionalitat que li plantegi el mateix Suprem amb la desobediència, els desordres públics i els delictes d’atemptat a l’autoritat als quals sí que s’ha aplicat, i amb els recursos d’inconstitucionalitat, que poden interposar el PP i les comunitats autònomes. Aquestes últimes impugnacions poden presentar-se fins a tres mesos després de promulgada la llei, termini que en aquest cas finalitza l’11 de setembre.

Canvi de plans

Que la decisió del Suprem hagi sigut tan ràpida i tan contundent és quelcom amb què l’entorn de Puigdemont no comptava durant la campanya electoral catalana. La seva previsió era que l’expresident fos sotmès a una detenció tècnica per entregar-li un requeriment judicial, com es va fer amb l’exconsellera Clara Ponsatí, sense trepitjar la presó. "Estava descol·locat", asseguren fonts coneixedores de la reunió que partits i entitats van fer diumenge a Waterloo.

No obstant, des de Junts mantenen que el tribunal no marca la seva agenda política i que l’expresident tornarà si se celebra un debat d’investidura, sigui la seva o la d’Illa. Malgrat l’alt risc d’acabar a la presó, hi ha qui creu que ha de tancar la seva etapa fora d’Espanya per la seva pròpia necessitat personal, després de gairebé set anys a l’estranger.

