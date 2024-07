El PSC i Junts mantenen fil directe amb Junqueras malgrat la seva dimissió d’ERC

És Marta Rovira qui, com a secretària general d’ERC, porta el comandament de les negociacions per a la investidura, ara amb la possibilitat, a més, de liderar-les personalment després de la seva tornada a Catalunya. Despatxa tant amb el PSC com amb Junts, malgrat que els republicans admeten que només Salvador Illa té a l’abast una majoria per ser president perquè els socialistes no permetran que ho sigui Carles Puigdemont amb una abstenció. Però en paral·lel socialistes i postconvergents tenen també interlocució amb Oriol Junqueras, qui consideren que, malgrat haver dimitit fa un mes de la presidència del partit, continua tenint una ascendència sobre la militància que li permet mantenir les expectatives de recuperar el lideratge en el congrés del 30 de novembre.

Marató de reunions

L’encreuament de reunions que han transcendit són només la punta de l’iceberg de com els telèfons treuen fum en tots els flancs. Si Junqueras es va reunir llargament el 30 de juny a Waterloo amb Puigdemont, Rovira ho va fer amb Jordi Turull dilluns passat a Ginebra. La número dos del PSC i líder de l’equip negociador del partit d’Illa, Lluïsa Moret, manté contacte setmanalment –ara ja podrà fer-ho amb regularitat de manera presencial– amb la secretària general dels republicans. Però Moret, com altres dirigents de la cúpula socialista, tenen també fil obert amb Junqueras, a qui fa anys que coneixen.

"La relació és bona amb tots dos", asseguren fonts del carrer de Pallars, que confirmen que les negociacions avancen en sintonia amb el "bon ritme" expressat aquesta setmana per la portaveu d’ERC Raquel Sans. Sobre la taula hi ha carpetes de pes com el model de finançament o la gestió de l’aeroport del Prat, així com polítiques per potenciar l’ús del català. Illa és conscient que serà la militància d’ERC qui tingui l’última paraula a l’hora de validar l’acord i que, en un moment d’aigües regirades al carrer de Calàbria, la millor garantia que els republicans donin el seu sí és que tant Rovira com Junqueras beneeixin a l’uníson el pacte d’investidura. De fet, si tenen aquest doble canal obert és perquè la secretària general ja ha anunciat que deixarà el càrrec al conclave d’ERC, per la qual cosa en el PSC entenen que, en cas que hi hagi investidura, haurà d’entendre’s amb qui lideri el partit després.

I aquest algú, per ara, no veuen que pugui ser ningú més que Junqueras, per més que s’hagi posat sobre la taula el nom de Carme Forcadell per ostentar una "presidència simbòlica", proposta que mira de segellar una pax romana entre els dos fronts en disputa dins d’ERC. És la mateixa lògica amb què actuen des de Junts, que fa setmanes que s’arremanguen per adobar les deteriorades relacions amb els republicans, especialment amb Junqueras, i amb els que van poder pactar la presidència i la majoria independentista a la Mesa del Parlament. Malgrat ser conscients que a Puigdemont no li surten els comptes, els republicans interlocuten a dues bandes mentre el PSC insisteix que només Illa pot ser president.

Parlar amb "tot el món"

Des de l’entorn de Junqueras no neguen que l’expresident d’ERC mantingui canals oberts amb altres partits. "Junqueras parla amb tot el món", asseguren fonts pròximes a l’exlíder republicà. La prova més evident és la reunió recent que va mantenir amb Puigdemont a Bèlgica. També se’l va poder veure fent un apart amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, divendres a Cantallops, el municipi al qual van arribar els dirigents i activistes independentistes que van tornar de Suïssa.

Això sí, les mateixes fonts pròximes a l’exlíder republicà volen deixar clar que, malgrat aquesta interlocució, "Junqueras no negocia al marge". És a dir, que no busca pontejar la negociació formal que hi ha oberta entre ERC i el PSC o les converses entre ERC i Junts. Entre altres coses, perquè en la negociació formal també participen alguns representants d’ERC afins a ell. Malgrat la batalla interna pel control del partit que manté amb Marta Rovira, els dos han mantingut un pacte no escrit pel qual alguns junqueristas estan al corrent de la negociació. Pot ser que no en el cor, però no han quedat exclosos.

Ara per ara, Junqueras es manté hermètic sobre la negociació entre el seu partit i el PSC, que és la que està més avançada, tot i que encara no està resolta. L’exlíder d’ERC, en el mes que s’ha complert des que va dimitir com a líder, s’ha centrat més a recórrer les agrupacions del partit buscant suports que no a prodigar-se en declaracions públiques o en entrevistes en mitjans de comunicació. Tanmateix, alguns dels dirigents que li són afins han traslladat en les reunions de l’executiva, segons indiquen diverses fonts presencials consultades per El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7, que avalen que s’intenti un pacte amb els socialistes.

