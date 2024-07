ERC avisa que tallarà els contactes amb el PSC si no hi ha preacord al juliol

Després d’un cap de setmana de celebracions per la tornada de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, ahir la líder republicana va voler marcar perfil polític i, després d’encapçalar la reunió de la permanent del partit per primera vegada en sis anys de manera presencial, va assumir personalment la roda de premsa setmanal. L’objectiu era doble. D’una banda, mirar de concloure la polèmica pels cartells que es burlaven de l’Alzheimer de Pasqual Maragall i l’autoria dels quals provenia de dins del partit, i, de l’altra, llançar un avís al PSC de cara a les negociacions.

Si la setmana passada la formació explicitava el seu optimisme i donava a entendre que el pacte començava a estar encarrilat, Rovira va voler donar aquesta vegada un toc d’atenció al PSC i es va mostrar "pessimista" amb el contingut de les propostes que han posat a sobre de la taula. "El ritme és bo, però això no garanteix uns bons resultats", va advertir la dirigent, mentre va exigir "moviments" i "substància" abans que acabi el juliol. "Hem de saber si hi ha aigua a la piscina. Si no, ens aixecarem de la taula de negociació", va alertar, apressant a tancar almenys un preacord per poder sotmetre a l’escrutini de les bases abans d’agost.

Altres alternatives

La líder dels republicans vol evitar que les negociacions s’allarguin fins al límit del 26 d’agost –últim dia per celebrar un ple d’investidura-, perquè considera que la pressió podria acabar en "un mal acord" i que, en cas de no haver-hi pacte, se’ls acusaria de ser els responsables de la repetició electoral, una cosa que volen evitar. "Si a finals de juliol no podem tenir un preacord en aquells aspectes que per a nosaltres són fonamentals, demanarem al PSC que provi amb altres majories", va reblar, referint-se a les "dues" sumes alternatives que els republicans consideren que Illa podria mirar d’articular al Parlament, una que passaria per Junts i una altra amb el PP i Vox.

Sobre el contingut de les negociacions, la líder republicana, que ara podrà assistir a les reunions de manera presencial i que espera cita tant amb Illa com amb Pedro Sánchez, va deixar clar que la seva proposta econòmica és que Catalunya "surti del règim comú" i que, per tant, el model s’assimili més al concert basc. Segons Rovira, aquest és l’únic camí per acabar amb el "dèficit fiscal" i evitar les "retallades" que considera que el Govern haurà d’acabar aplicant si no s’aconsegueix.

A més del finançament, per als republicans hi ha tres carpetes més: donar un impuls al català, més polítiques socials i avançar en la resolució del conflicte polític. També exigeixen que es compleixin els acords aconseguits prèviament amb el PSOE a canvi de la investidura de Sánchez com el traspàs de Rodalies o la condonació parcial del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).

El PSC manté també el decret de silenci sobre com evolucionen les negociacions, tot i que fonts de la direcció asseguren que els sembla bé el marge del mes de juliol donat per Rovira. Això sí, adverteixen que una cosa són les "declaracions d’intencions" i una altra els "esculls" que puguin sorgir pel camí, en al·lusió que Puigdemont pugui intercedir en aquests plans postulant-se abans a la investidura. En realitat, asseguren, és ERC més que els socialistes els que "necessiten temps" amb la crisi interna galopant a què s’enfronten.

La tornada de Puigdemont

També és als republicans a qui més pot afectar la tornada de Puigdemont, que es podria produir en plena votació de les bases. No obstant, Rovira va assegurar que no els fa "por". "Si ens implica un repte tàctic, ho sabrem assumir", va dir, malgrat traslladar-li el seu suport en el pla personal per la seva situació judicial.

Els Comuns, per la seva banda, asseguren que continuen avançant en la negociació amb el PSC, tot i que no han tancat encara la carpeta sobre vivenda que han situat com a clau de volta del seu sí.

Però més enllà de les negociacions, la polèmica pels cartells de l’Alzheimer va monopolitzar gran part de la primera roda de premsa de Rovira després de la seva tornada. Divendres passat la formació va mirar de donar carpetada a l’assumpte anunciant l’obertura de quatre expedients disciplinaris, però un dels assenyalats, l’exdirector de Comunicació Tolo Moya, insatisfet amb la decisió, va denunciar –a través d’un correu electrònic avançat per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7– que la investigació interna va estar faltada de garanties i va implicar la mateixa Rovira en el cas.

"Error vergonyant"

La dirigent republicana va evitar contestar a les acusacions de Moya escudant-se que no havia tingut accés al correu electrònic, però sí que va negar haver tingut coneixement previ d’aquests cartells, que va titllar d’"error garrafal, lamentable i vergonyant", i va defensar que mai els hagués autoritzat. També va negar que existeixi una estructura B del partit dedicada a fer accions d’aquest tipus.

Segons la secretària general, el partit ha fet durant els últims anys "campanyes d’activisme" des del "departament de comunicació", en "coordinació" amb el territori per falta de "recursos" des de la seu, però va negar que es tracti d’una estructura opaca. Així, Rovira va emmarcar el cas dels cartells de Maragall en un "tema puntual" i va defensar fer accions més disruptives sempre que no "contravinguin el codi de conducta ni ètic" de la formació, una cosa que considera que es va infringir en aquest cas.

El partit va evitar divendres donar noms públicament dels altres implicats en el cas, però tot apunta que serien l’exviceconseller del Govern Sergi Sabrià i l’exestrateg del partit Marc Colomer, a més d’un militant ras. Tampoc va donar els seus noms públicament Rovira, però sí que es va desprendre de les seves paraules que exculpava Sabrià i Colomer del coneixement dels cartells i que argumentava els seus expedients per "les responsabilitats acumulades". "L’excés de confiança comporta falta de control", va dir, després d’assegurar una vegada i una altra que l’objectiu és crear les "condicions" i les "garanties" per evitar una repetició de fets similars.