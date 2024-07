El Govern recorre la suspensió cautelar del decret que blinda el català com a llengua vehicular a l'escola

El Govern ha interposat un recurs contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que suspèn cautelarment el decret de règim lingüístic que blinda el català com a llengua vehicular a l'escola. Es tracta de la norma que l'executiu català va impulsar per esquivar la imposició judicial del 25% de classes en castellà. En l'escrit, l'executiu català argumenta que no hi ha motius per dictar mesures cautelars perquè el decret no suposa un dany real i efectiu a l'alumnat. El Govern va aprovar el decret el 14 de maig per fixar que el català és la llengua "normalment emprada com a vehicular". I l'Assemblea per a una Escola Bilingüe en va demanar la suspensió cautelar.

El recurs del Govern recorda al TSJC que l'adopció de mesures cautelars ha de ser especialment restrictiva a l'hora de suspendre disposicions de caràcter general, com la norma impugnada, que desplega normes plenament vigents com la Llei d’Educació de Catalunya, el Decret Llei 6/2022 o la Llei 8/2022. I el Govern es mostra plenament convençut de la legalitat del Decret 91/2024.

En aquest sentit, l'executiu català assegura que la suspensió cautelar no suposa cap problema respecte a la revisió dels projectes lingüístics dels centres. Es tracta, segons diuen, d'un procediment recollit al Decret Llei 6/2022 i que el Departament d’Educació seguirà duent a terme, tal i com queda reflectit als documents de gestió de centre que contenen les instruccions pedagògiques d’inici del curs 2024-2025.

Per últim, l'executiu també es manifesta contrari a la suspensió cautelar del decret sencer quan, en tot cas, considera que les mesures cautelars s'haguessin pogut limitar als articles on el tribunal apreciés vulneracions de drets.