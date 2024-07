La cúpula de comunicació d'ERC ja sabia al febrer que els autors dels cartells contra Maragall eren del partit

Els responsables de comunicació d'ERC ja sabien fa mig any que els autors dels cartells contra Ernest Maragall eren militants del partit. Segons àudios que ha tingut accés Rac 1 i l'Ara, el 8 de febrer hi va haver una reunió entre el vicesecretari general de comunicació d'ERC, Oriol Duran; el llavors viceconseller del Govern, Sergi Sabrià; el cap de comunicació del partit, Tolo Moya; i el gerent i vicesecretari de finances dels republicans, Jordi Roig, per parlar sobre com fer front a l'escàndol. En la trobada, Duran fan referència a la necessitat de tenir accés a l'informe dels Mossos, es parla de carregar la responsabilitat a un militant del partit i Sabrià dona per fet que Maragall s'enfadarà. "Prepara la seva baixa d'ERC", diu.

Quan es va produir la trobada el 8 de febrer del 2024 feia gairebé un any que havien aparegut els polèmics cartells que relacionaven l'excandidat Ernest Maragall amb l'Alzheimer que pateix el seu germà des de fa anys. Oriol Duran acabava de ser designat vicesecretari de comunicació d'Esquerra i Sergi Sabrià, nou viceconseller del Govern.

Aquell dia ja sabien que un informe dels Mossos d'Esquadra apuntava directament a militants del partit com a autors. Al llarg de la conversa donen per fet que tard o d'hora l'informe es farà públic i parlen de com sortir del pas quan això passés.

Duran destaca la importància que algú els faci arribar l'informe dels Mossos per conèixer el seu contingut. I parlen de quina estratègia s'ha de seguir un cop sàpiguen els noms que apareixen a l'informe. El gerent i vicesecretari de finances dels republicans, Jordi Roig, defensa que caldrà obrir una investigació interna, una "complience". "Primer hem de veure què diu l'informe dels Mossos. En funció dels noms que surtin, decidim si mantenim el tallafoc o no", afegeix Roig en referència als militants d'ERC de l'Anoia. En un moment de la conversa, Duran diu que se'ls haurà de carregar la culpa a ells.

Tots quatre també parlen d'anar a veure Ernest Maragall per disculpar-se i Sabrià dona per fet que estarà molt enfadat. Tot i així, també confia que amb les explicacions i les disculpes l'excandidat d'ERC acabi retirant la denúncia.

Segons es desprèn de la conversa, l'enganxada dels cartells no va ser idea de la cúpula de comunicació del partit. Roig diu literalment "això no ho hem organitzat, però ha passat". I també es dona a entendre que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja estava al corrent del cas. Segons Sabrià, que havia deixat de ser el cap de gabinet del president pocs dies abans, el mateix Maragall l'hi havia explicat a Aragonès.

Cartells despectius sobre l'Alzheimer de Pasqual Maragall enganxats al costat d'una seu d'ERC a Barcelona / ACN/ERC Barcelona

Arran de l'escàndol dels cartells, ERC ha obert quatre expedients sancionadors. Un de molt greu al militant d'Igualada, que pot acabar amb l'expulsió del partit; un de greu a Moya i dos més de lleus a Sabrià i a l'exvicesecretari de comunicació Marc Colomer.

Junqueras condemna les "campanyes de desprestigi deplorables" a ERC

L'expresident d'ERC Oriol Junqueras condemna les "campanyes de desprestigi deplorables" a ERC arran de la polèmica pels cartells contra Ernest Maragall. En un article que publica a 'La Vanguardia' juntament amb un grup de militants, Junqueras assegura que ni ell ni la secretària general del partit, Marta Rovira, coneixien la "presumpta conjura interna" al partit ni les seves activitats.

"Qualsevol dimissió o expedient via exprés no pot substituir el coneixement de la veritat per a tots nosaltres i per a la militància", afegeix. En aquest sentit, defensa que s'arribi "fins al fons de les responsabilitats de les actuacions indignes" i expressa la seva "plena confiança" en la independència i el rigor de la comissió de garanties del partit.