ERC presenta una demanda contra Tolo Moya pels àudios filtrats sobre la polèmica dels cartells

ERC ha decidit presentar una demanda contra l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, per la filtració dels àudios d'una reunió al febrer per abordar el cas dels cartells contra l'excandidat Ernest Maragall. El partit li atribueix la "filtració d'informació confidencial de manera esbiaixada als mitjans de comunicació". Fonts d'ERC afirmen que els àudios que aquest dimecres ha fet públics Rac 1 són d'una reunió privada, gravada i filtrada per Moya sense avisar. I afegeixen que la trobada de la cúpula de comunicació del 8 de febrer era per afrontar "l'error" dels cartells. ERC també ha cessat Moya del càrrec d'assessor a la Diputació de Barcelona per "revelació d'informació confidencial" i pèrdua de confiança.

A la reunió de fa sis mesos hi havia el vicesecretari general de comunicació d'ERC, Oriol Duran; el llavors viceconseller del Govern, Sergi Sabrià; el gerent i vicesecretari de finances dels republicans, Jordi Roig, i el mateix Moya.

Des del partit asseguren que la intenció de la direcció en la reunió que s'ha fet publica era minimitzar els danys davant una acció lamentable. I afegeixen que el contingut de la trobada està recollit a l'informe de la investigació interna del partit. Així mateix, ERC recorda que Moya va demanar perdó a Maragall pels cartells, tal com l'excandidat del partit va explicar en una carta a través de la xarxa X el 2 de juliol.

Els àudios que s'han fet públics demostren que els responsables de comunicació d'ERC ja sabien fa mig any que els autors dels cartells contra Ernest Maragall eren militants del partit. En la trobada, Duran fan referència a la necessitat de tenir accés a l'informe dels Mossos, es parla de carregar la responsabilitat a un militant del partit i Sabrià dona per fet que Maragall s'enfadarà. "Prepara la seva baixa d'ERC", diu. Per la seva banda, Roig afirma que en funció dels noms que surtin a l'informe dels Mossos decidiran "si mantenen el tallafoc o no", en referència als militants d'ERC de l'Anoia.

Tots quatre també parlen d'anar a veure Ernest Maragall per disculpar-se. Segons es desprèn de la conversa, l'enganxada dels cartells no va ser idea de la cúpula de comunicació del partit. Roig diu literalment "això no ho hem organitzat, però ha passat". I també es dona a entendre que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja estava al corrent del cas. Segons Sabrià, que havia deixat de ser el cap de gabinet del president pocs dies abans, el mateix Maragall l'hi havia explicat a Aragonès.

Arran de l'escàndol dels cartells, el partit ha obert quatre expedients sancionadors. Un de molt greu al militant d'Igualada, que pot acabar amb l'expulsió del partit; un de greu a Moya i dos més de lleus a Sabrià i a l'exvicesecretari de comunicació Marc Colomer.

Moya ja no exercia de director de comunicació del partit però cobrava de la Diputació de Barcelona com a assessor. Un càrrec del què ha estat cessat després de la filtració dels àudios que ERC li atribueix a ell.