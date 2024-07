PP i PSOE aproven el dictamen de la reforma del Poder Judicial i deixen la llei llesta per al ple

La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat amb els vots del PSOE i del PP el dictamen de la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial. És el pas previ a l'aprovació al ple del dia 23 de juliol, en què l'acord entre populars i socialistes superarà l'últim escull abans d'anar al Senat i entrar en vigor. El mateix dia 23 es votaran també al Congrés i al Senat els nous vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Les dues grans formacions espanyoles compleixen d'aquesta manera el pacte, que passa també per no acceptar cap esmena. Així, la comissió ha rebutjat les esmenes presentades per Sumar, i ha aprovat l'informe de la ponència per 26 vots a favor (PSOE i PP), 4 en contra (Vox i Junts) i 3 abstencions (Sumar).