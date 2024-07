Estat de les platges a Catalunya: de la Costa Brava al Delta de l'Ebre

Consultar l'estat de les platges abans de sortir de casa. Aquesta és la recomanació que Protecció Civil fa a tots aquells que vulguin fer una escapada per fer un bany o prendre el sol al litoral català. I aquesta és la informació que pots trobar en el següent visor que, un estiu més, t'oferim en línia gràcies a les dades que aquest organisme de la Generalitat de Catalunya ofereix en temps real. Consulta quina bandera oneja a cada moment a cada platja, si es tracta d'una cala vigilada, si hi ha meduses, l'aforament disponible...

Amb l'objectiu de reduir les xifres d'ofegaments a les platges catalanes, el Departament d’Interior ha posat en marxa la campanya de Protecció Civil, ‘A l’aigua, risc zero’ per alertar dels riscos i apel·lar a la prudència de la ciutadania. Durant la presentació de la campanya a Sitges, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha recordat alguns consells bàsics per gaudir de l’aigua amb seguretat com ara que els nens i les persones grans es banyin acompanyades, informar-se de l’estat de la mar o no entrar a l’aigua si la persona no es traba bé.

Joan Ignasi Elena ha recordat que els ajuntaments catalans “posen molts recursos i energia” per fer que les seves platges i piscines siguin segures habilitant serveis de vigilància i socorrisme o instal·lant banderes per informar de l’estat de les platges, per exemple. És per això, ha afegit, que la ciutadania també ha de “posar de la seva part” per minimitzar els riscos a l’hora de gaudir de l’aigua.

El conseller d’Interior ha assenyalat que l’objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania de la necessitat de “pensar” i “aplicar el sentit comú” abans d’entrar a l’aigua. Aquí, ha recordat que, com a la carretera, moltes vegades, tot i conéixer les normes de seguretat no s’apliquen. “Que un nen no es pot banyar sol a la platja i que si no et trobes bé és millor no entrar a l’aigua són coses que tots coneixem però que de vegades no apliquem”, ha afegit.

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que ha acompanyat el conseller Elena durant la presentació, ha destacat la importància que per als municipis de costa té fer campanyes preventives com aquesta per alertar a la ciutadania dels riscos i donar-los consells per gaudir de les platges i altres entorns aqüàtics amb seguretat. “Nosaltres posem totes les eines a l’abast de la ciutadania, però també demanem aquesta resposabilitat per actuar amb prudència”, ha afegit .

Per justificar la importància de fer campanyes de prevenció, Carbonell ha assenyalat que consells tant senzills com vigilar els infants a les platges moltes vegades no es segueixen i d’aquí les “sorprenents” xifres de nens i nenes que cada any es perden a les platges. Aquí, ha recordat que a Sitges en el que portem d’any s’han fet 35 rescats més que durant el mateix període del 2023, quan es van atendre 2.493 persones.

Per la campanya s'ha elaborat, entre d'altres, un vídeo i es distribuiran 100.000 ventalls amb els principals consells per gaudir de l'aigua amb seguretat.