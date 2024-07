La Generalitat invertirà 1,7 milions en 22 actuacions de millora en centres educatius de la Catalunya central

El Govern de la Generalitat destinarà 1.735.966,39 euros aquest estiu per a 22 actuacions de millora en centres educatius de la Catalunya central. Al conjunt del país, es planejen 394 intervencions, que suposaran una despesa de 42,3 milions d'euros. Ho ha explicat aquest matí la consellera d'Educació, Anna Simó Castelló, en una roda de premsa des de l'Escola Roureda de Sabadell, on s'han presentat les obres de millora i de retirada d'amiant que s'estan duent a terme aquest estiu en els centres educatius catalans.

L'amplíssima majoria són actuacions de reforma i millora (RAM) que, d'una banda, donen resposta a les noves necessitats d'escolarització en ensenyaments obligatoris i sobretot postobligatoris i, de l'altra, corresponen a actuacions que milloren tant l'eficiència com la seguretat i la salut dels usuaris. A Catalunya, n'hi ha 274 amb els expedients ja tramitats i un pressupost confirmat de 31,62 milions d'euros.

Cal sumar-hi un centenar d'actuacions, amb una inversió aproximada d'uns 5 milions d'euros, que formen part del Pla de xoc per a les altes temperatures. A la Catalunya central, en aquesta partida hi consten 8 actuacions, que tindrà un cost total 388.349,51 euros. La tria de centres prioritza els que tenen l'alumnat més vulnerable a les altes temperatures. S'hi climatitzen, prioritàriament, espais comuns i polivalents.

El pla de xoc també preveu altres mesures, per exemple la instal·lació d'elements que mitiguen la calor, com ara proteccions solars, tendals o fonts i punts d'aigua; l'impuls de la renaturalització dels patis, sobretot els de ciment, per potenciar els arbres, l'aigua i les ombres; i el repartiment de ventiladors als centres. En aquest sentit, el curs 2022-2023 se'n van repartir uns 9.000 i l'estiu de 2024 se'n lliuraran 3.500 més, a través d'un nou circuit de sol·licitud i lliurament que s'ha generat, seguint criteris tècnics. El circuit funciona de la manera següent: el centre educatiu interessat fa una sol·licitud a la direcció del Servei Territorial corresponent, que analitza les peticions rebudes segons criteris com la temperatura i humitat del municipi, la tipologia de l'edifici, les instal·lacions (si hi ha ventilació mecànica, com funciona la ventilació creuada, tipus i any de construcció...) i les actuacions prèvies al centre (si hi ha envolupants o instal·lacions, lamel·les, tendals, aires condicionats...). Les actuacions es prioritzen segons la titularitat del centre, la vulnerabilitat de l'alumnat (fent passar primer els centres d'educació especial i les llars d'infants), l'orientació de les aules a sud, una distribució que minimitzi la ventilació creuada i l'edat de l'edifici (prioritzant les construccions entre 1979 i 2007). En últim lloc, els Serveis Centrals del Departament validen les llistes elaborades pels Serveis Territorials i s'inicia la distribució.