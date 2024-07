El 'no' a la independència arriba al 53% i el 'sí' cau al 40%, la distància més gran des que hi ha registres del CEO

El 'no' a la independència ha arribat al 53% en el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), presentat aquest dijous a Barcelona. Es tracta de la proporció més alta de partidaris de romandre a Espanya des que el CEO pregunta pel tema en aquest format, el 2015. Alhora, els que defensen el 'sí' es queden en el 40%, el percentatge més baix de tota la sèrie. Així, la distància entre una i altra opció és la més gran des que hi ha registres. L'enquesta també mostra que els qui volen continuar sent una comunitat autònoma pugen del 31% al 34% en quatre mesos, la xifra més alta des del 2010. Per contra, els qui creuen que l'estat independent és la millor relació amb Espanya s'estanquen al voltant del 31% per tercer baròmetre seguit.

El 'no' en un potencial referèndum s'ha imposat al 'sí' en tots els baròmetres des de fa cinc anys, amb una distància que mai havia superat els 11 punts fins ara i sempre movent-se entre el 47% i el 52% des del 2019. En canvi, el 'sí' havia estat l'opció majoritària en alguns baròmetres en els quatre anys anteriors, arribant l'octubre del 2017 al 49%, però des de fa cinc anys no passa del 45%.

Per record de vot, el 91% dels simpatitzants de Junts aposten per la independència, una opció que també troba el suport del 80% de votants de la CUP i del 75% dels d'ERC. Pel que fa als qui diuen que van votar Aliança el 12-M, només el 56% votarien 'sí' a un referèndum, cosa que contrasta amb el discurs nítidament independentista de la formació de Sílvia Orriols –el 39% dels seus votants donarien suport al 'no'.

D'altra banda, el 30% dels simpatitzants dels comuns farien un vot afirmatiu, per un 62% de negatiu. Una distància que encara s'eixampla més en el cas del PSC (16% a 80%), Vox (7% a 90%) i el PP (3% a 96%).

Pel que fa a l'opció preferent de relació entre Catalunya i Espanya, l'autonomisme havia estat per sota del 30% de manera persistent des del 2012, fins que l'any 2022 es va situar per sobre d'aquesta cota i en l'últim baròmetre ha crescut tres punts fins al 33,6%. La xifra és la més alta des de l'octubre del 2010 (34,7%). L'estat independent, amb un 30,6%, se situa en nivells similars a l'últim baròmetre (30,4%) i en una estabilitat després de caure en els últims 5 anys des de nivells a l'entorn del 40%. Els qui defensen l'estat federal també estan estabilitzats, en el 22,5% i, els qui volen que Catalunya esdevingui una regió d'Espanya, també ho estan en el 7%.

La nota del Govern: un 4,3

L'enquesta també indica que la valoració del govern de la Generalitat és d'un 4,3 sobre 10, una nota pràcticament calcada a l'últim baròmetre. Sobre l'executiu de Pedro Sánchez, la nota puja dels 4,1 als 4,4 punts. Preguntats per la situació econòmica de Catalunya, el 48% dels enquestats diu que és dolenta o molt dolenta, un extrem que comparteixen el 53% de les persones pel que fa a l'economia espanyola.

El segon Baròmetre del CEO d'aquest 2024 es basa en enquestes realitzades de manera presencial (domiciliària), entre el 10 de juny i el 8 de juliol de 2024 per part de l’empresa GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL. En total, es van entrevistar 2.000 persones de 18 anys i més, residents a Catalunya, amb dret a vot a les eleccions al Parlament i Generals.