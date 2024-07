Rovira torna al Parlament després de més de 6 anys a l'exili enmig d'aplaudiments i abraçades

El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, i el diputat dels republicans Ruben Wagensberg han rebut la secretària general del partit, Marta Rovira, davant la façana del Parlament i han entrat per la porta plegats. Feia més de sis anys que Rovira no trepitjava la cambra catalana. L'última vegada que ho va fer va ser el 22 de març del 2018 quan va participar de la votació de la investidura fallida de Jordi Turull com a president de la Generalitat. Rovira s'ha reunit amb diputats dels republicans de les últimes legislatures enmig d'aplaudiments i abraçades. Després el president del Parlament, Josep Rull, la rebrà al despatx d'audiències acompanyat d'expresidents de la cambra i membres de la Mesa.

Rovira ha estat diputada del Parlament des del desembre del 2012 fins al març del 2018, quan va marxar a viure a Ginebra arran de les actuacions del Tribunal Suprem que li imputava un delicte de rebel·lió per participar en l'organització del referèndum del 2017. Posteriorment, l'Audiència Nacional va obrir una altra causa i l'ha investigat per un suposat delicte de terrorisme vinculant-la amb les protestes de Tsunami Democràtic contra la sentència de l'1-O.

Aquesta última causa és la que es va arxivar la setmana passada i va precipitar el retorn de Rovira a Catalunya juntament amb la resta d'exiliats a Ginebra, entre ells, el diputat Ruben Wagensberg. Per un defecte de forma en els terminis va quedar anul·lada part de la investigació del jutge Manuel García-Castellón i just després el magistrat va decidir arxivar la causa.