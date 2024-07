L'afectació de la caiguda de Microsoft a l'aeroport del Prat: targetes d'embarcament manuals, maletes sense facturar i viatgers desubicats

La caiguda de sistemes informàtics arreu del món provoca incidències importants a l'Aeroport del Prat. Segons detallen des d'Aena, hi ha un retard "globalitzat" de vols, com passa també a altres aeroports. Els problemes més greus es concentren als taulells de facturació, on tots els tràmits es fan de manera manual, el que provoca llargues cues i incomprensió per part dels usuaris. "Això està col·lapsat", exclama en Jordi, que busca la manera d'agafar el seu vol a Venècia. Tot i que porta una maleta de grans dimensions diu que no facturarà, ja que en alguns casos es permet que els viatgers passin el control de seguretat amb l'equipatge i que sigui el personal de l'aerolínia qui el porti fins la bodega de l'avió un cop embarquin.

La Diana, una dona d'Equador que passa les vacances visitant diverses ciutats europees viatja aquest divendres de Barcelona a París. Explica que el personal de la companyia li ha fet una targeta d'embarcament manual per poder passar el control de seguretat i agafar l'avió. "No em sembla prou segur. És preocupant", explica.

En el seu cas porta equipatge de cabina i això li ha facilitat les coses als taulells de facturació: "Ens estalviem una cua tremenda, però no sé si amb aquest paper ens deixaran passar", insisteix davant l'excepcionalitat de la situació. Espera que la incidència es resolgui aviat i que la incertesa no l'acompanyi per la resta d'Europa.

Una altra turista internacional, la Renata, acaba ja les seves vacances i aquest divendres té previst el vol de tornada a Brasil. Viatja amb la seva parella i els fills i descriu la situació al Prat com un "caos". Parla entre somriures, ja que sembla que el seu vol sortirà aviat i ja ha aconseguit fer tots els tràmits necessaris per embarcar.

En Jordi, en canvi, acaba d'arribar de Lleida per passar uns dies a Menorca, i no és optimista: "No sé si arribarem, amb la gentada que hi ha". El formigueig de gent, de fent, difumina els extrems de les cues als taulells de facturació, el que genera certa confusió: "Hi ha tanta cua que no sé quina és la que he d'agafar".

Amb tot, des d'Aena asseguren que alguns dels sistemes informàtics ja s'estan recuperant, tot i que alguns processos són encara "lents". En aquest sentit, tant Aena com les aerolínies han reforçat la presència de personal a la zona de sortides per agilitzar alguns tràmits, com l'elaboració de targetes d'embarcament manuals.

Algun dels serveis que no ha fallat en cap moment del dia, segons explica Aena, són els panells d'informació als usuaris, que estarien "aïllats" dels sistemes informàtics generals afectats per la incidència. Tot i que no s'han donat dades globals de l'impacte en els vols, alguns trajectes acumulen retards de més de dues hores.